Detingut l'home que va insultar el filòsof jueu a París

La policia ha detingut un home en una ciutat del nord-est de França com a el principal autor de l' agressió verbal contra el filòsof i acadèmic Alain Finkielkraut durant la manifestació dels 'armilles grogues' dissabte passat a París. La ministra de Justícia, Nicole Belloubet, ha assegurat en una entrevista a l'emissora pública FranceInfo que es tracta d'un integrista islàmic que estava sota el radar dels serveis secrets per la seva proximitat a grups salafistes però no ha confirmat que estigués fitxat.

La Fiscalia de París va obrir una causa diumenge per suposades injúries públiques basades en qüestions ètniques contra el filòsof Finkielkraut, fill de jueus polonesos, que va coincidir al centre de París amb un grup de manifestants que, com cada dissabte, protesten per la política liberals i les reformes del govern d'Emmanuel Macron.

La ministra Belloubet ha posat èmfasi que "la investigació no ha acabat" en ser preguntada si hi havia més detencions previstes. En els vídeos que han transcendit durant la picabaralla es poden sentir com manifestants criden el filòsof que és un "fastigós sionista de merda" o "fastigós racista de merda" i l'insten a marxar de França. La investigació atribueix al detingut les paraules: "Moriràs, Déu et castigarà. Aniràs a l'infern", alhora que afirma que "França som nosaltres".

Malgrat les proves Finkielkraut s'ha estimat més no presentar denúncia però en conèixer la identitat del seu agressor ha afirmat que l'insult li resulta "extremadament amenaçant" perquè surt de la boca d'un home d'origen magribí.

En els últims dies, s'han produït diferents actes antisemites a França, com la profanació a la matinada de dimarts d'un cementiri jueu de la localitat de Quatzenheim, prop d'Estrasburg, on un centenar de tombes van aparèixer pintades amb simbologia nazi. És l'últim atac antisemita conegut d'una onada d'atemptats contra interessos jueus que en l'últim any han augmentat un 74% a França.

Arran d'aquest increment del sentiment contra els jueus, milers de persones van sortir ahir als carrers de diverses ciutats franceses convocades pel Partit Socialista i on es van sumar formacions de diferents sensibilitats.