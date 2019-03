L'ex número tres del Vaticà, condemnat a 6 anys de presó per pederàstia

El cardenal australià George Pell, ex número tres del Vaticà, ha sigut condemnat a Austràlia a sis anys de presó per abusar sexualment de dos nens el 1996 "amb una cruel indiferència" i "una aclaparadora arrogància". Pell, fins ara el més alt càrrec de l'Església católica declarat culpable de pederàstia, s'enfrontava a una pena de deu anys per cadascun dels cinc delictes, un per penetració oral, dels quals va ser declarat culpable per un jurat l'11 de desembre passat.

El jutge Peter Kidd, del tribunal de l'estat de Victòria, ha dit en la lectura de la sentència que el prelat, de 77 anys, haurà de complir almenys tres anys i vuit mesos de la condemna abans de poder sol·licitar la llibertat condicional. "El període de presó que li imposaré implica la possibilitat que no visqui per ser posat en llibertat", ha dit el magistrat, que ha remarcat que en la seva decisió va tenir en compte factors com l'edat i la salut del cardenal.

Pell s'ha mantingut impassible durant la lectura del veredicte, retransmès en directe, al qual ha assistit sense el seu alçacoll per primer cop en tot el procés. Ha hagut de signar el registre d'agressors sexuals, en el qual quedarà de per vida.

La condemna és pels fets ocorreguts el desembre del 1996 a la sagristia de la catedral de Saint Patrick, a l'est de Melbourne, contra dos nens de 13 anys del cor, identificats pel jutge en la sentència com a "J" i "R".

El llavors arquebisbe de Melbourne va sorprendre els nens bevent el vi sacramental i els va dir "Teniu problemes" abans de començar a treure's els vestits religiosos per mostrar-los el penis, afegeix la sentència. A "R" el va agafar pel clatell i se'l va acostar als genitals, mentre que a "J" el va penetrar oralment i li va tocar les parts íntimes mentre es masturbava, ha precisat. Un mes després, a aquest segon, que és qui va denunciar el cardenal, el va posar contra la paret i li va rebregar el penis quan el va trobar en un dels passadissos, detalla.

"Totes les ofenses, en els dos episodis, són significativament més serioses a causa de l'entorn o les circumstàncies contextuals, en concret, la violació de la confiança i l'abús del poder. Des del meu punt de vista, la seva conducta va ser impregnada d'una aclaparadora arrogància", ha dit el jutge.

Kidd també li ha recriminat que l'acció fos conscient i va suposar un abús de poder desproporcionat pel fet de ser ell la màxima autoritat de la catedral, que tots reverenciaven, mentre que els nens del cor eren els més vulnerables.

"Vostè va passar d'una víctima a una altra. El seu diàleg amb les dues víctimes en el primer episodi era intencionat i receptiu. Vostè va continuar atacant amb una cruel indiferència l'evident angoixa i objeccions de les víctimes. En algun moment d'aquest episodi, fins i tot els va dir a les víctimes que s'estiguessin quiets perquè ploraven ", ha precisat el jutge.

El veredicte ha estat seguit per moltes víctimes d'abusos sexuals a la sala, als voltants i per televisió. Entre les víctimes n'hi havia algunes presumptament agredides per Pell en altres casos, així com per membres de l'Església catòlica o d'altres institucions.

La lectura de la condemna contra Pell, detingut des del 27 de febrer passat, ha generat reaccions diverses i ha tingut un fort impacte en "J", que va denunciar el cardenal davant la policia de Victòria el 2014, després que "R" morís d'una sobredosi d'heroïna.

"És difícil per a mi sentir la gravetat d'aquest moment. El moment en què s'ha dictat sentència. El moment en què es fa justícia. Em resulta difícil ara mateix sentir-me reconfortat amb aquest desenllaç", ha expressat "J" en un comunicat difós per la seva advocada. "Agraeixo que el tribunal hagi reconegut el mal que va ser infringit contra mi quan era un nen. No obstant això, no tinc descans", ha afegit el demandant. La víctima ha subratllat que "tot està enfosquit" pel recurs d'apel·lació que Pell ha presentat contra la condemna i que es veurà a principis de juny.

Per la seva banda, el pare de "R" s'ha mostrat "decebut per la curta condemna" i ha expressat la seva tristesa pel que considera un càstig inadequat per a aquests delictes, segons han indicat els seus advocats, en un altre comunicat.

Molts usuaris de les xarxes socials han qualificat la sentència de "broma" i fins i tot han considerat que "empal·lideix en comparació amb la condemna que ell [Pell] va imposar a dos nens". Diversos activistes concentrats davant del tribunal han celebrat la condemna com "una petita dosi de justícia" i s'han felicitat perquè el prelat "com a mínim és a la presó".

Al tribunal un grup del públic ha reaccionat quan han vist els detectius que van liderar la investigació contra Pell cridant hurres per la policia.