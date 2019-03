Duterte deté per segon cop una de les periodistes crítiques

La periodista filipina Maria Ressa, una de les més crítiques amb el president Rodrigo Duterte, torna a estar detinguda per segona vegada en poques setmanes, acusada d'haver violat suposadament les lleis de nacionalització dels mitjans de comunicació. Ha sigut arrestada aquest divendres a l'arribar a l'aeroport de Manila.

Ressa, escollida persona de l'any per la revista 'Time' el 2018, ha afirmat que volia anar al jutjat de Pasig, al districte de Manila on hi ha la redacció de 'Rappler', per pagar la fiança fixada en uns 1.500 euros al canvi, i que previsiblement li havia de concedir la llibertat provisional.

Ressa ja va passar una nit detinguda al febrer per un dubtós cas de difamació cibernètica i afronta des de l'any passat cinc demandes per evasió d'impostos, quatre com a titular del mitjà de comunicació i una a nivell personal.

El Sindicat Nacional de Periodistes Filipins ha defensat Ressa i ha acusat Duterte d'utilitzar 'Rappler' de boc expiatori en un intent de "silenciar o intimidar la premsa independent i crítica" amb la gestió de l'anomenat 'Trump filipí' o 'Rodrigo el brut', pels abusos i la dura repressió contra els narcotraficants.

Amb la d'avui, seria la setena fiança que Ressa ha de fer efectiva per quedar en llibertat a l'espera de ser jutjada per una onzena de delictes, que ella atribueix a una persecució política per silenciar el mitjà que dirigeix i castigar-la pels seus reportatges crítics amb Duterte, en particular la seva guerra contra les drogues.

El mandatari no ha amagat la seva animadversió per 'Rappler', un mitjà que ha vetat al palau presidencial i al qual ha acusat fins i tot d'estar finançat per la CIA.

Capital estranger

En aquest nou cas, Ressa i els altres sis imputats estan acusats de violar el requisit constitucional que els mitjans de comunicació siguin 100% filipins i el codi de regulació de valors, que prohibeix a estrangers d'intervenir en l'administració d'activitats nacionalitzades, com la premsa.

Els càrrecs estan relacionats amb la decisió presa per la Comissió de Valors i Canvi al gener del 2018 de revocar la llicència de 'Rappler' per violar aquesta norma. El mitjà va rebre finançament d'Omidyar Network, un fons creat per l'empresari nord-americà Pierre Omidyar, fundador i president de la web de subhastes eBay.

Rappler va recórrer el cas davant el Tribunal d'Apel·lacions, que li va permetre continuar treballant i li va donar un "temps raonable" per solucionar aquesta situació, encara que va donar la raó al SEC.

Omidyar va renunciar llavors a les seves participacions en l'empresa, valorades en 1,5 milions de dòlars, i les va donar als 14 directius filipins del mitjà, de manera que Rappler va considerar l'afer tancat.

Des del portal han reiterat que, tot i haver rebut finançament estranger, "el control i la propietat del mitjà sempre van ser 100% filipins", tal com estableix la Constitució.