Un fill de Bin Laden es casa amb la filla del terrorista de l'11-S Mohamed Atta

El grup terrorista Al-Qaida torna a irrompre als noticiaris de mig món, però en aquesta ocasió ho fa pel casament de Hamza bin Laden, fill d'Ossama bin Laden, i la filla de Mohamed Atta, el cap de la cèl·lula kamikaze dels atacs terroristes de l'11 de setembre del 2001 a Nova York. La notícia de l'enllaç, sobre la data del qual no es dona informació, l'ha confirmat l'entorn familiar de la nova parella al diari britànic 'The Guardian', que assenyala que als 29 anys l'hereu del líder d'Al-Qaida ja ocupa una posició rellevant en la cúpula jihadista i manté entre els seus plans la venjança de l'assassinat del seu pare, mort a trets el 2011 durant un atac militar nord-americà a la casa on vivia amagat, al Pakistan.

"Hem sentit que s'ha casat amb la filla de Mohamed Atta", ha declarat Ahmad, germanastre de Laden, que apunta que el nebot podria ser "a l'Afganistan". Gran part de la família del que va ser el terrorista es buscat del món afirma que va perdre contacte amb Ossama el 1999, dos anys abans dels atacs a Nova York, i no han sabut res més tampoc de Hamza. Hamza és el fill d'una de les tres esposes supervivents d'Osama, Jairia Sabar, que vivia amb el seu marit en un complex a Abbottabad, prop d'una gran base militar pakistanesa, quan va ser assassinat per les tropes de Washington dirigides per Obama.

El serveis d'intel·ligència nord-americans asseguren que el jove ha anat guanyant poder dins de l'estructura d'Al-Qaida i s'ha situat molt pròxim a l'actual líder de l'organització. Segons les mateixes fonts, Bin Laden ha passat anys a l'Iran, on familiars seus s'han mudat sota la protecció militar, i ha viatjat a Síria. Actualment, però, el situen al costat de clans amics, entre el Pakistan i l'Afganistan. El jove ha instat els seus seguidors a continuar amb la guerra a Washington, Londres, París i Tel Aviv, i és vist com un adjunt de l'actual líder del grup terrorista, Ayman al-Zawahiri.

La sorpresa de la núvia

Pel que fa a la núvia, el diari britànic no la identifica amb el nom i només es limita a assenyalar que la seva existència ha sigut tota una sorpresa, perquè fins ara es creia que Atta no tenia descendència ni havia mantingut cap relació sexual amb cap dona. Mohamed Atta va ser el cap dels atacs a Nova York i ell mateix va morir pilotant l'American Airlines que va impactar a la Torre Nord del World Trade Center el setembre del 2001. Prèviament a l'atemptat, Atta havia passat uns dies a Cambrils, on se sospita va preparar els atacs de l'11-S.

La setmana passada, el diari britànic va entrevistar la mare d'Ossama bin Laden, Alia Ghanem, que va dir que el seu fill era "un bon noi" al qual li van rentar el cervell durant l'adolescència.