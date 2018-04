Yulia Skripal, filla de l'exespia rus, abandona l'hospital

La filla de l'exespia rus Serguei Skripal, que va ser enverinada al març amb un agent nerviós a la localitat britànica de Salisbury juntament amb el seu pare, ha estat donada d'alta de l'hospital. Així ho ha donat a conèixer aquest dimarts la directora mèdica de l'hospital Salisbury District, Christine Blanshard, que ha confirmat que Yulia Skripal ha abandonat el centre degut a la millora del seu estat de salut. Malgrat això, Blanshard no ha concretat quan va sortir ni on es troba. Segons la BBC, però, Iulia, de 33 anys, hauria abandonat el centre la nit del dilluns i ara es troba en "un lloc segur".

La mateixa Blanshard, que ha llegit un comunicat davant de l'hospital, ha assegurat que "no és el final del seu tractament, però sí que marca una fita significativa".

En el mateix hospital hi segueix ingressat l'exespia rus i pare de Yulia que, encara que el seu estat ha millorat, cal esperar "el moment oportú", perquè abandoni la unitat mèdica, segons la directora del centre. Tant ell com Yulia van ser trobats inconscients al costat d'un centre comercial de Salisbury el 4 de març després de ser intoxicats amb un agent nerviós del tipus Novichok, de fabricació militar, segons les autoritats britàniques, que van culpar Rússia d'aquest atac.

Un tractament llarg

"Els tres havien estat exposats a un agent nerviós, un químic altament tòxic que té l'objectiu d'impedir que funcioni el sistema nerviós", reafirmava Blanshard, que ha explicat que els símptomes de l'enverinament són nàusees i al·lucinacions. La tercera persona a qui es referia la directora de l'hospital era l'agent de policia Nick Bailey, que va atendre als Skripal al carrer, i també va haver de ser ingressat amb símptomes similars. Ell, però, va ser donat d'alta el 22 de març. "El nostre treball en el tractament dels pacients ha estat estabilitzar-los, assegurar que poguessin respirar i que la sang seguís circulant sense problema", ha afegit la portaveu del centre mèdic.

Segons els experts, l'agent nerviós Novichok impedeix el funcionament d'un tipus d'enzims que es troben en els teixits nerviosos i ajuden a mantenir el cor actiu. Amb el temps, l'agent nerviós perd efecte, és expulsat pel cos i es creen nous enzims, de manera que l'important és tractar d'aconseguir que el pacient visqui prou perquè es produeixi aquest procés, van explicar els metges.

Mostres d'agraïment

En les darreres setmanes, Yulia Skirpal va agrair les mostres de suport que havia rebut durant tot aquest temps i va fer "una menció especial" a "les persones de Salisbury", que els van ajudar quan es trobaven incapacitats. Segons la BBC, s'està avaluant la millor manera de protegir-la en el futur, tot i que alguns mitjans britànics han informat que podria ser traslladada als Estats Units, amb una nova identitat.

Per la seva banda, l'ambaixada de Rússia a Londres ha expressat la seva satisfacció per la recuperació de Yulia Skripal després de conèixer la notícia. Malgrat que el Regne Unit ha reiterat que Rússia és responsable d'aquest incident -de fet, la primera ministra britànica, Theresa May, va decidir expulsar el mes passat a 23 diplomàtics russos, mentre que Moscou va fer el mateix com a resposta-, el govern rus ha negat en tot moment l'autoria dels fets.