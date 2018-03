El fundador de Facebook, cridat a declarar al Parlament británic

El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg ha estat cridat oficialment aquest dimarts pel parlament britànic perquè acudeixi a declarar sobre l'ús de dades personals de 50 milions d'usuaris de la coneguda xarxa social per part de la companyia d'anàlisi política Cambridge Analytica, amb seu central a Londres però fundada l'any 2013 per un generós donant del Partit Republicà, Robert Mercer, i per l'ideòleg de la campanya presidencial de Donald Trump, Steve Bannon. Informacions publicades aquest passat cap de setmana per 'The New York Times' i per 'The Observer' vinculen la utilització de les dades de 50 milions d'usuaris de Facebook a l'estratègia republicana que hauria influenciat en l'electorat, amb anuncis i missatges a mida, fins a col·locar Trump a la Casa Blanca.

Zuckerberg s'enfronta a la crisi més greu de la seva companyia i de la xarxa social, que aquest dilluns va perdre el 7% en la cotització en la borsa de Nova York. Aquest dimarts, les accions de la companyia continuen devaluant-se, de moment el 3%. El president del Comitè del Parlament que ha cridat, Zuckerberg, Damian Collins, assegura en el seu escrit que "és hora que escoltem d'un alt executiu de Facebook amb suficient autoritat perquè doni un acurat recompte d'aquesta catastròfica errada de procediment". Zuckerberg no està obligat a comparèixer perquè no és ciutadà britànic. En qualsevol cas, Collins ha donat fins al dilluns de la setmana vinent perquè el magnat de les xarxes comuniqui si accepta o no la compareixença.

La citació té lloc després que la Comissionada per a la Informació del Regne Unit, Elizabeth Denham, anunciés que demanaria una ordre de registre per a les instal·lacions de Cambridge Analytica.