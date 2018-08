Les claus d'una votació històrica per la legalització de l'avortament al Senat de l'Argentina

Dia clau per a les dones de l'Argentina. El Senat inicia aquest dimecres l'últim capítol del projecte de llei per a la legalització de l'avortament, dos mesos després de la seva aprovació al Congrés. Com en aquella ocasió, es preveu que milers de dones, a favor i en contra de la norma, es concentraran als voltants del Parlament: el color blau per a les partidàries de mantenir l'actual restricció i el color verd per a les que volen un avortament lliure i gratuït.

Per contra, s'espera que la sessió sigui molt més curta i no duri les 21 hores que els diputats van necessitar per donar llum verda a la iniciativa. En qualsevol cas, la votació suposa l'última paraula d'un debat que també s'ha obert en altres països de l'Amèrica Llatina, que continua castigant majoritàriament les interrupcions de l'embaràs, fins i tot en els casos en què no són voluntàries sinó accidentals.

Quina és la llei actual?

Ara per ara a l'Argentina és il·legal avortar, i les dones que ho fan s'enfronten a penes que van d'un a quatre anys de presó, segons recull el Codi Penal del 1921. Només en dos supòsits es permet la interrupció de l'embaràs: en cas que la vida de la mare i del fetus corrin perill i en cas de violació. En la resta de casos la llei persegueix la dona judicialment.

Quants avortaments es produeixen al país?

No hi ha dades oficials de quantes dones es veuen obligades a interrompre l'embaràs en la clandestinitat, però Amnistia Internacional estima que la xifra s'aproxima als 500.000 avortaments cada any. L'ONG pels drets humans ha inserit un anunci a la contraportada del 'New York Times' per demanar l'aprovació d'una llei que donarà seguretat i higiene a professionals mèdics i les dones. Per il·lustrar la campanya han triat la imatge d'un penjador de roba amb un fons en verd, el color dels que estan a favor de la legalització.

Què pretén la nova llei?

La legalització total de l'avortament en les primeres 14 setmanes de gestació, una llei similar a l'espanyola. A més a més, es valora l'avortament terapèutic durant tot l'embaràs, en cas de perill per a la salut de la mare o inviabilitat del fetus.

Pel que fa als professionals mèdics, el projecte reconeix l'objecció de consciència individual però no que les clíniques privades puguin negar-se com a institució a practicar les interrupcions que entren dins de la norma.

Quines possibilitats de prosperar al Senat té el projecte?

La divisió social a l'Argentina es tradueix també en les cambres legislatives. Si al Congrés finalment el projecte de llei va passar per un ajustadíssim suport de 129 enfront de 125, al Senat les previsions abans de l'inici de la sessió és també d'un marge molt estret, però en aquest cas a favor de tombar el text.

La decisió està a mans de 72 senadors. Segons una enquesta del diari 'La Nación', 37 es decantarien a votar en contra de la iniciativa, enfront dels 31 a favor i dos que encara no tindrien definit el seu vot.

Com va passar en el debat al Congrés, partidaris i detractors de la legalització estan convocats al voltant de l'edifici del Senat per esperar la deliberació final. Les autoritats de Buenos Aires han establert un pla especial de seguretat per evitar aldarulls i enfrontaments entre els dos bàndols.

Vetlla 'blava' en contra de l'avortament, a Buenos Aires / DAVID FERNÁNDEZ / EFE

Quin impacte tindrà el resultat argentí?

En una regió com la llatinoamericana, amb una forta dependència de l'església catòlica i de sectors tradicionals, les dones no tenen cap dret sobre el seu cos, així que la despenalització argentina suposaria un punt d'inflexió a causa de la importància del país.

Es calcula que el 97% de les dones viuen en països que restringeixen i castiguen les interrupcions voluntàries de l'embaràs, a excepció de Cuba (des del 1965), l la Guaiana Francesa, l'Uruguai (els dos països des del 2006) i Ciutat de Mèxic (des del 2007) . Nicaragua, el Salvador, Hondures, República Dominicana i Haití no contemplen cap supòsit ni circumstància per permetre l'avortament, ni tan sols quan es tracta de menors, violacions o hi ha risc per a la vida.

L'any 2011 l'Argentina es va estremir amb el cas d'una nena d'11 anys embarassada en una violació. La seva família va suplicar un avortament legal argumentant la seva edat, però el ministre de la província d'Entre Ríos no hi va donar permís perquè va argumentar que podia seguir amb l'embaràs "com tantes altres adolescents".