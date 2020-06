Borrell sobre l'assassinat de George Floyd: "És un abús de poder i s'ha de denunciar"

El cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, ha estat clar a l'hora de condemnar l'assassinat de l'afroamericà George Floyd als Estats Units en mans d'un agent de policia. "És un abús de poder i s'ha de denunciar, als Estats Units i arreu", ha dit. L'alt representant europeu ha assegurat que Europa està "en xoc" per l'assassinat de Floyd i ha dit que "totes les societats s'han de mantenir alerta contra l'excés en l'ús de força i assegurar que es respecten els drets humans".

La contundència de Borrell arriba després que el president dels Estats Units hagi reclamat mà dura contra les protestes i fins i tot hagi posat sobre la taula l'ús de les forces militars per reprimir-les. L'exministre d'Exteriors espanyol ha apuntat directament al govern dels Estats Units quan ha afirmat que "especialment les societats que es basen en l'estat de dret i la democràcia" han d'assegurar que es respecten els drets humans i que no es produeixen abusos de poder: "La gent que té responsabilitats ha de tenir cura de no fer servir les seves capacitats de la manera com s'han fet servir en aquest cas". Per això creu que cal "denunciar-ho i combatre-ho arreu".

Per acabar, Borrell ha manifestat que la Unió Europea "dona suport al dret a la protesta pacífica i condemna la violència i el racisme de qualsevol tipus". Ha fet, així, una "crida a desescalar la tensió, i ha conclòs: "Totes les vides importen, també les vides de les persones negres".

La relació entre la Unió Europea i els Estats Units continua complicant-se, encara més des de la pandèmia del coronavirus. El cap de setmana passat, per exemple, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va emetre un comunicat en què demanava al govern de Donald Trump que recapacités la seva decisió de trencar amb l'Organització Mundial de la Salut, tot i que amb un to més diplomàtic i equilibrista que la condemna que Borrell ha fet aquest dimarts sobre l'assassinat de Floyd.