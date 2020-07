La justícia turca possibilita convertir Santa Sofia d'Istanbul en una mesquita

Un tribunal turc ha obert la porta aquest divendres perquè l'antiga església bizantina de Santa Sofia d'Istanbul, avui un símbol i museu de la ciutat del Bòsfor, pugui convertir-se en una mesquita. L'última paraula la té el consell de ministres que ha de presidir Recep Tayyip Erdogan i que ja s'ha mostrat partidari de sacralitzar el recinte.

La basílica ortodoxa, construïda al segle VI, va ser convertida en mesquita després de la conquesta de Constantinoble pels otomans l'any 1453 i va mantenir aquest estatus fins al 1934, quan un decret ministerial li va treure tota funció de temple i la va convertir en museu. Santa Sofia ha sigut un dels emblemes de la Turquia moderna i laica.

El sector nacionalista i islamista turc porta dècades exigint l'obertura de l'edifici al culte islàmic. El mateix president de Turquia ha donat suport recentment a aquesta petició i va triar aquest espai per commemorar la invasió otomana.

Per contra, els laics veuen en aquest canvi la voluntat del president d'animar la seva base religiosa i nacionalista per enfonsar encara més el secularisme imposat per Kemal Atatürk.