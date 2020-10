Kim Jong-un s'emociona en un discurs sobre la lluita contra la pandèmia

És una imatge insòlita: el líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, emocionant-se durant un discurs fins al punt de deixar escapar alguna llàgrima. Les imatges, que han portat cua durant les últimes hores, són d'aquest cap de setmana, durant el parlament del mandatari en la desfilada militar en què el règim nord-coreà va exhibir el seu nou míssil d'abast intercontinental. Kim es va mostrar visiblement commocionat quan va agrair als ciutadans, i especialment a l'exèrcit, els esforços que han fet per lluitar contra la pandèmia de covid-19.

El mandatari va fer referència als "esforços" i a la "devoció" que van mostrar els nord-coreans en la lluita contra el covid-19 i contra els desastres naturals que el país ha hagut d'afrontar aquest any, i va assegurar que era impossible parlar-ne sense "vessar llàgrimes de gratitud". En aquell moment es va emocionar i li van saltar les llàgrimes.

North Korean leader Kim Jong-un wipes away tears as he thanks troops for their efforts against Covid-19 https://t.co/RDu0LgyS3H pic.twitter.com/tK4VdT2L2f — BBC News (World) (@BBCWorld) October 13, 2020

Es tracta d'una imatge inèdita en un líder que sempre s'havia mostrat públicament com una persona dura i freda. I també és una imatge que genera controvèrsia: principalment perquè, almenys oficialment, Corea del Nord no ha registrat cap cas del nou coronavirus des de l'inici de la pandèmia. Com a mínim això és el que han defensat constantment des de Pyongyang. “Hem evitat completament l’entrada del virus maligne”, es vanagloriava Kim Jong-un el 3 de juliol durant una reunió de partit, segons informacions de l’agència estatal de notícies KCNA. Una afirmació, però, que sempre ha grinyolat.

És llarga la llista d’analistes, experts i també alguns governs -entre els quals la Xina o els Estats Units- que, tenint en compte el comportament del virus al planeta, consideren que aquesta opció és pràcticament impossible i donen per fet que el país asiàtic fa mesos que, com la resta, és víctima del covid-19.

Corea del Nord, sense covid?

Els dubtes també creixen ara amb força al voltant de les llàgrimes del dictador. Alguns analistes citats per mitjans com la BBC o l'agència France Presse assenyalen que probablement no va ser una reacció espontània, sinó un intent premeditat d'oferir una imatge més propera i humana en un moment de forta preocupació entre la població.

Curiosament, però, les imatges que s'han fet públiques de l'acte mostren que ni Kim Jong-un ni cap de les persones que van presenciar el seu discurs portaven mascareta, i que no es respectaven les distàncies de seguretat.