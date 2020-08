"L'Issam està viu", criden entre les runes a Beirut

Despertar-se i escoltar encara el so de les sirenes de les ambulàncies. En una casa en què algunes finestres i portes han volat pels aires a causa de l'explosió de la tarda del dia anterior. I, malgrat això, saber-se afortunat. Després d'una nit en vetlla, els serveis de rescat segueixen buscant persones de sota la runa. No només a la zona del port, sinó als veïnats pròxims. Fins a un centenar de ciutadans de Beirut segueixen desapareguts.



Durant la nit, els familiars s'han acostat a les portes dels hospitals, ansiosos per tenir notícies dels seus éssers estimats. Busquen entre els ferits, almenys n'hi ha 5.000 a tota la capital. La xifra va creixent ràpidament. I els centres sanitaris llancen una advertència: han arribat a la seva màxima capacitat, estan saturats i no poden rebre més víctimes. Ja abans de la deflagració es trobaven a la corda fluixa, castigats pel col·lapse econòmic i pressionats pels casos creixents de covid-19. Tampoc hi ajuda que vuit de cada deu hospitals al Líban siguin privats.



De cop, de sota les runes, els membres de Protecció Civil treuen un home jove. Ha passat gairebé deu hores atrapat i el porten en una llitera cap a l'ambulància, cama enlaire, adolorit. Enmig de la tragèdia, els veïns troben quelcom a celebrar. El reben amb aplaudiments mentre criden: "l' Issam està viu!, l' Issam està viu!".



En paral·lel, al carrer principal de Gemmaize , un barri proper al port ple de cases velles i tradicionals, hi ha veïns que, amb maletes, abandonen la que fins dimarts havia estat casa seva. Alguns cap a una caseta a la muntanya, però d'altres cap a un refugi provisional. El governador de la ciutat de Beirut, Marwan Abboud , ha assegurat que fins a 300.000 persones han perdut el seu habitatge. Alguns palaus antics han quedat doblegats com si fossin mantega, d'altres han perdut la façana. La majoria han quedat rebentats per dins. Els veïns que han pogut o han decidit quedar-se s'afanyen a netejar, reparar, llençar, reconstruir... Ho fan amb l'ajuda de voluntaris vinguts d'arreu del país. Amb pales i escombres han anat per feina, en una xarxa de solidaritat ciutadana.



I, mentrestant, què fa el govern? S'afanya a posar sota arrest domiciliari als responsables d' emmagatzamatge i seguretat del port dels darrers sis anys. Uns caps de turc amb què acontentar el poble. Però la majoria de ciutadans no es donen per satisfets. Assenyalen amb el dit el poder polític, una elit que des del final de la guerra civil (1975-1990) es reparteix el pastís amb corrupció i clientelisme en un sistema que no penalitza la mala gestió. I molts pensen que seria ben possible que darrere l'explosió més gran que mai ha patit aquest petit país, massa acostumat a les bombes, hi hagi només això: negligència i corrupció.