Macron aposta per la ministra de Sanitat com a cap de llista de París després del cas del vídeo sexual

Agnès Buzyn, la ministra de Sanitat francesa, és la nova cap de llista per a l'alcaldia de París per La República en Marxa (LRM) en substitució de Benjamin Griveaux, que divendres va tirar la tovallola de la cursa al fer-se públic un vídeo practicant sexe en solitari. Emmanuel Macron ha tancat així la crisi oberta a la seva formació quan queda un mes just per a les eleccions municipals. Buzyn no ho tindrà fàcil en tan poc temps per convèncer l'electorat perquè les enquestes donen a la formació del president, en els millors dels casos, la tercera posició a la capital.

La dimissió de Griveaux és un pal més a la roda de la política de Macron, que per primer cop posa a prova la seva força a nivell municipal, quan ja ha creuat la línia de l'equador del seu quinquenni a l'Elisi i té oberts diversos fronts a nivell nacional que li estan fent baixar la popularitat. El macronisme s'ha ennuegat amb París perquè fa uns mesos el científic Cédric Villani va plegar de LRM ofès perquè la formació havia apostat per Griveaux, un home de l'aparell que havia sigut portaveu de l'Elisi, i ara concorre amb unes sigles pròpies

Amb Buzyn, el president confia en la popularitat de la fins ara ministra, que és un dels rostres més coneguts del gabinet per encapçalar les negociacions per la reforma de les pensions i la gestió del brot del coronavirus. Dos dies ha trigat Macron a convèncer la seva ministra, que divendres havia renunciat l'oferta d'alcaldable al·legant una "agenda molt plena", segons publica FranceInfo, però finalment va dir que sí per posar-se al capdavant d'una campanya electoral exprés.

Buzyn, de 57 anys, s'ha significat pel seu caràcter discret i professional, té com a màxima rival la socialista Anne Hidalgo, a qui tothom dona per fet que guanyarà la reelecció, i fins i tot les enquestes donen el segon lloc a la candidat dels conservadors Els Republicans, Rachida Dati, exministra amb Nicolas Sarkozy. "Som-hi. En tinc ganes. Si ho faig és per guanyar", ha manifestat en declaracions a l'agència AFP. El 15 de març tindrà la primera prova de foc, amb la primera volta de les eleccions que dona el passaport a les dues llistes més votades. S'espera que la ministra presenti aquest diumenge la seva dimissió al primer ministre, Phillipe Édouard.

Dos detinguts per la filtració

D'altra banda, i en relació a la publicació del vídeo de Gribeaux, la policia ha detingut l'artista rus Piotr Pavlenski, refugiat a França des del 2017 per les seves topades amb el Kremlin, i que des del principi es va atribuir la difusió de les imatges. L'arrest s'ha produït, però, per haver participat en una baralla la nit de Cap d'Any a París, tot i que la policia ha explicat que serà interrogat per l'afer de l'excandidat. També ha quedat detinguda l'actual parella del controvertit pintor, Alexandra de Taddeo, que tot indica que és la dona a la qual Griveaux va enviar el vídeo al maig de 2018, quan era portaveu de l'executiu.