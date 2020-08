Almenys un mort, múltiples ferits i 3.000 detinguts a Bielorússia després del triomf de Lukaixenko

Després d'una jornada electoral aquest diumenge a Bielorússia en què el president Aleksandr Lukaixenko va sortir victoriós amb més d'un 80% dels vots, les protestes i els aldarulls es van succeir entre aquesta nit i aquesta matinada i han deixat, almenys, un mort entre els manifestants. Així ho ha denunciat la plataforma que vetlla per la defensa dels drets humans al país, Viasna, que assegura que, segons els seus informes, un manifestant va ser atropellat per un camió de la policia després que el vehicle fos conduït cap a una multitud de persones que estaven protestant.

Aquesta organització també ha denunciat la violència excessiva dels cossos de seguretat, amb el llançament de gasos lacrimògens, pilotes de goma i canons d'aigua contra els manifestants a Minsk. Diverses persones han hagut de ser hospitalitzades i la xifra de detinguts és de gairebé 3.000.

651x366 La policia agredint un manifestant a Minsk / SERGEI GAPON / AFP La policia agredint un manifestant a Minsk / SERGEI GAPON / AFP

En declaracions a l'agència de notícies TASS, la secretària de premsa del ministeri de l'Interior del país, Olga Txemodanova, ha negat que s'hagi produït cap víctima en les manifestacions d'aquesta matinada. Txemodanova sí que ha confirmat que gairebé 3.000 persones han sigut detingudes a tot el país per "participar en esdeveniments massius no autoritzats". Al voltant de 1.000 d'aquestes detencions s'han produït a Minsk, la capital, mentre que més de 2.000 han sigut en altres indrets del país, segons aquest càrrec públic, que ha afirmat que hi va haver 33 punts de protesta diferents.

Brutalitat a la capital de Bielorússia: https://t.co/Uh4DdIU2QM — Manel Alías (@ManelAlias) August 9, 2020

Malgrat les esfereïdores imatges que corren per les xarxes socials de la repressió de les forces de seguretat cap als manifestants i les denúncies de l'ONG Viasna, Txemadonova ha afirmat que " no es va utilitzar cap arma militar contra els infractors" i que no hi va haver "cap baixa".

Clima de tensió al país

Les protestes al país venen de lluny. Amb una població ja enfadada per la situació econòmica, la gestió nefasta de la pandèmia –Lukaixenko ha sigut un dels grans negacionistes dels perills del covid-19– i la repressió habitual, els últims mesos estaven sent calents a Bielorússia, i el dia dels comicis no podia ser una excepció. De fet, les mobilitzacions que s’han viscut durant aquests mesos són les més fortes que hi ha hagut en aquesta antiga república soviètica de gairebé nou milions i mig d’habitants des de la caiguda de l’URSS. Les acusacions de frau electoral en les eleccions d'aquest diumenge poden haver sigut la gota que ha fet vessar el got de la paciència.