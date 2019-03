Els més rics del món

LES NOVES FORTUNES

ON SÓN ELS RICS

La Xina s’ha situat en poc temps com el segon lloc del món amb més milmilionaris, tot i que, proporcionalment a la població, té deu cops menys rics que el líder habitual: els Estats Units. La davallada de riquesa de l’últim any ha afectat sobretot l’Àsia i la Xina ha perdut 48 milmilionaris, mentre que els Estats Units han batut rècords amb 607 i ocupen 14 dels 20 primers llocs de la llista.

ELS MÉS ASSIDUS

ELS XINESOS

LES FORTUNES FAMILIARS

Entre les 20 persones més riques del món hi ha membres de dos clans familiars. Les fortunes heretades han fet bona part dels milmilionaris de Forbes, que qualifica de “fets a si mateixos” aquells que, hereus o no, hagin impulsat negocis per si mateixos que els donin alts beneficis.

ELS ESPANYOLS

LES DONES

Tot i que el nombre de dones a la llista Forbes ha pujat exponencialment, avui encara són només l’11%: 9 de cada 10 milmilionaris són homes. La primera és Françoise Bettencourt, hereva de l’imperi L’Oréal, tot i que també ha anat creixent el nombre de milmilionàries fetes a si mateixes.

LES MÉS JOVES

La petita del clan Jenner-Kardashian és la persona milmilionària més jove del món. La més vella és l’empresari de Singapur Chang Yun Chung, de 100 anys, amb 1.927 M€.