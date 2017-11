El misteri del submarí desaparegut amb 44 tripulants a bord

Diversos vaixells i avions militars busquen des de dijous un submarí de la marina argentina perdut dimecres passat. El San Juan, el submarí que estava patrullant per la Patagònia amb 44 tripulants a bord, va comunicar-se per ràdio per última vegada el dia 15 al matí.

Ahir l’armada va revelar que el mateix dimecres de la desaparició va ordenar a la nau que tornés a port després que informés d’una avaria en una bateria.

Aquesta revelació és la primera confirmació oficial que l’armada argentina sabia des del primer moment que el submarí patia desperfectes en l’equip que podrien haver causat la seva pèrdua. “Teníem comunicació amb el comandant, que va dir que anava cap a Mar del Plata”, va dir ahir el capità Gabriel Galeazzi, de la marina argentina, als periodistes.

La marina va informar ahir que unes trucades telefòniques per satèl·lit detectades a la zona de recerca dissabte, que s’esperava que demostressin que la tripulació estava viva, no es van fer des del submarí.

El misteri que envolta el destí de la tripulació a bord del San Juan, un submarí fabricat a Alemanya que ha sigut part de la flota argentina des del 1985, ha colpit tot el país.

El president de l’Argentina, Mauricio Macri, va viatjar ahir a la base naval de Mar del Plata per reunir-se amb familiars de la tripulació. Aproximadament 200 familiars dels tripulants desapareguts esperen novetats a la base naval de la ciutat costanera, fins on s’han traslladat dos psicòlegs i un psiquiatre.

“Això s’ha convertit en una gran família, i tots ens ajudem a passar aquest difícil moment -va dir en una entrevista María Morales, de 51 anys, mare del tripulant Luís García-. Malauradament no en tenim notícies, però almenys no hi ha cap mala notícia”.

Una de les tripulants, Eliana María Krawczyk, és la primera oficial submarina femenina de l’Argentina. El seu pare, Eduardo Krawczyk, va dir a la cadenaTodo Noticias divendres passat que la família esperava el millor.

“Preguem junts perquè tot es resolgui i que no hagi passat res a ningú de la tripulació -va dir-. Al mar, tots són germans. No és com un vaixell que navega a la superfície, els submarins tenen més riscos”.

Un equip provinent de diversos països treballa a contrarellotge enmig d’un mar tempestuós per trobar el submergible en una àrea de prop de 481 quilòmetres quadrats a la costa de la Patagònia. Ahir les onades es van elevar fins als set metres, mentre que les tempestes i les ràfegues de vent van dificultar la visibilitat i la mobilitat del personal militar argentí, nord-americà, britànic, xilè i brasiler, que va desplegar-se a la zona en vaixells i avions.

“Es tracta d’unes condicions poc favorables que dificulten les coses -va dir el comandant Reynolds, portaveu de la marina dels EUA-. Estem parlant de 44 mariners. Si tenen problemes, hi ha un temps limitat per arribar-hi. Hi ha una gran preocupació per part de la comunitat internacional”.

La companyia Iridium ha fet repetides trucades al submarí des dels seus satèl·lits, però no han tingut sort, segons ha dit al New York Times un empleat de l’empresa familiaritzat amb l’operació. L’Argentina no ha confirmat si el vaixell tenia altres telèfons per satèl·lit a bord.

L’Argentina ha desplegat almenys tres vaixells: el destructor Sarandí, que té un helicòpter a bord, i les corbetes Rosales i Drummond. El govern argentí també ha demanat als vaixells civils de la zona que estiguin atents a possibles senyals de ràdio.