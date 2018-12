Una nena immigrant de set anys mor deshidratada quan estava sota custòdia policial als Estats Units

Una nena de set anys procedent de Guatemala va morir deshidratada quan estava sota custòdia de la Patrulla Fronterera dels Estats Units, tan sols hores després que aconseguís travessar la frontera des de Mèxic amb el seu pare. Tots dos havien entrat al país el 6 de desembre a la nit i van ser detinguts immediatament al sud de Lordsburg, a l'estat de Nou Mèxic, juntament amb un grup format per 163 migrants.

Segons fonts d'aquest cos policial nord-americà que cita el diari 'The Washington Post', la nena portava "diversos dies sense menjar ni beure líquids" i vuit hores després de ser detinguda va entrar en xoc, raó per la qual els agents van avisar els equips d'emergència.

540x306 Una jove centreamericana dona de menjar un nadó, a la ciutat fronterera mexicana de Tijuana / ADREES LATIF / REUTERS Una jove centreamericana dona de menjar un nadó, a la ciutat fronterera mexicana de Tijuana / ADREES LATIF / REUTERS

El relat policial assegura que la nena va ser traslladada en helicòpter a un hospital de la ciutat texana d'El Paso. Presentava convulsions i febre molt alta. Tot i que els metges van intentar reanimar-la, no van poder fer res per salvar-li la vida i va morir hores després. A l'espera de l'autòpsia, les primeres anàlisis indiquen que la causa de la mort va ser un xoc sèptic i deshidratació. En el comunicat de la Patrulla Fronterera no s'especifica si la nena va rebre aliments o atenció mèdica al llarg de la nit, abans de patir les convulsions.

Al novembre, el nombre de migrants indocumentats detinguts a la frontera entre Mèxic i els Estats Units va arribar a un nou rècord des que Donald Trump és president, amb gairebé 52.000, la majoria procedents de països de Centreamèrica.

Tot i que l'atenció política i mediàtica s'ha centrat durant les últimes setmanes en la caravana migratòria que acaba el recorregut a la zona fronterera de Tijuana (Mèxic) i San Diego (EUA), grans grups travessen diàriament per Texas, Arizona i Nou Mèxic.

La Patrulla Fronterera ha admès que les instal·lacions del cos a la frontera han quedat antigues i que es veuen sobrepassades per l'actual trànsit de persones cap al nord, ja que es van construir fa dècades pensades per rebre un home que migra en solitari i no per a la nova realitat de famílies amb nens.