Els nacionalistes corsos exhibeixen múscul per demanar a Macron més autonomia

Milers de persones han omplert aquest dissabte els carrers d'Ajacio, la capital de Còrsega, per exigir al govern de París que mogui fitxa i comenci les converses per augmentar l'autonomia de l'illa. La manifestació s'ha convertit en una demostració de força dels sobiranistes, a tres dies de la visita oficial del president, Emmanuel Macron, i després que al desembre guanyessin la majoria absoluta del Parlament regional amb un programa que reclama, entre d'altres, l'amnistia per als presos considerats polítics i la cooficialitat de la llengua corsa.

Però en aquestes set setmanes que han passat des de la victòria sense precedents al Parlament, els nacionalistes no han vist cap gest de París. A finals de gener, una delegació governamental es va reunir amb el primer ministre, Édouard Philippe, però la seva actitud de no cedir cap competència nova va fer que el president regional de l'illa, Gilles Simeoni, decidís convocar la manifestació. Simeoni es va queixar que l'executiu francès no entén "la dimensió política de l'assumpte cors".

Darrere d'una pancarta amb el lema "Democràcia i respecte per al poble cors", els manifestants han exhibit també banderes de Còrsega i cartells amb la paraula "Democràcia".