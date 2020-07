Qui és Ghislaine Maxwell, exparella de Jeffrey Epstein i amiga del príncep Andreu?

Ghislaine Maxwell, que va ser parella i presumptament còmplice del magnat acusat de pederàstia, violació i tràfic sexual de menors Jeffrey Epstein, declara aquest dimarts davant del jutge després d’haver sigut detinguda el 2 de juliol per l’FBI a Nou Hampshire. La Fiscalia del Districte Sud de Nova York va informar llavors que Maxwell s’enfronta a sis delictes, quatre dels quals relacionats amb “persuadir, induir, atraure i coaccionar” menors a viatjar amb l’objectiu de realitzar actes sexuals criminals amb Epstein entre els anys 1994 i 1997, així com dos delictes de fals testimoni a les autoritats que es remunten al 2016.

Maxwell, que es va intentar amagar a la seva mansió quan l’FBI la va detenir, ha sol·licitat pagar una fiança de 5 milions de dòlars a canvi de no ingressar a la presó, al·legant també el risc de contagi per coronavirus que suposa per a la seva salut i la seva defensa mentre està empresonada.

Qui és Ghislaine Maxwell?

Ghislaine Maxwell, de 58 anys, va tenir un paper discret durant tot el procés contra Epstein, però està acusada formalment de facilitar el tràfic sexual de noies adolescents. Filla d'un magnat mediàtic britànic, Robert Maxwell, que va morir misteriosament el 1991 –va caure del seu luxós iot anomenat Lady Ghislaine– abans que es revelés que havia defraudat milions de dòlars del seu imperi mediàtic, Ghislaine Maxwell es va traslladar a Nova York als anys 90, on va conèixer Epstein, amb qui mantindria una relació íntima durant dècades.

Als Estats Units, Maxwell es va relacionar amb diverses personalitat de la vida pública nord-americana i es va socialitzar en cercles exclusius connectats amb la política. Maxwell apareix, per exemple, en una fotografia amb Melania Trump, el príncep Andreu, Gwendolyn Beck i Jeffrey Epstein a Florida, l'any 2000.

651x366 Melania Trump, el príncep Andreu, Gwendolyn Beck i Jeffrey Epstein a Florida, l'any 2000 / DAVIDOFF STUDIO/ GETTY Melania Trump, el príncep Andreu, Gwendolyn Beck i Jeffrey Epstein a Florida, l'any 2000 / DAVIDOFF STUDIO/ GETTY

De què se l’acusa?

L’escrit d’acusació de la Fiscalia del Districte Sud de Nova York exposa que Maxwell “va assistir, va facilitar i va contribuir a l’abús de nenes menors d’edat per part de Jeffrey Epstein a l'ajudar-lo, entre altres coses, a captar-les, preparar-les i en última instància abusar d’elles, sabent tant Maxwell com Epstein que tenien menys de 18 anys”. De fet, algunes de les víctimes tenien només 14 anys, així que qualsevol relació sexual amb elles d’un adult és il·legal.

Quan Epstein va ser trobat mort a la seva cel·la l’agost del 2019 després d’haver ingressat en presó provisional un mes abans, els dits acusadors van començar a apuntar cap als seus còmplices en la trama de tràfic sexual de menors. En unes investigacions que poden esquitxar alts excàrrecs polítics així com a la reialesa anglesa, com en el cas del príncep Andreu, el nom de Maxwell apareix com un dels més pròxims a Epstein.

Què feia Maxwell en la trama de tràfic sexual?

El desembre de l’any passat, Sarah Ransome, una de les dones que es van declarar víctima d’Esptein, va afirmar al programa de la BBC Panorama que “la Ghislaine controlava les noies, era com la madame”. “Era un dels elements bàsics de l’operació de tràfic sexual i sempre visitava Jeffrey a l’illa [on l’empresari tenia una residència] per assegurar-se que les noies estiguessin fent el que se suposava que havien d’estar fent”, va explicar. “Ella sabia el que li agradava al Jeffrey. Amb intimidació va ajudar a mantenir els estàndards del Jeffrey. Intimidava les noies, així que era un esforç conjunt”, va relatar Ransome.

Virgina Giuffre, una altra de de les dones declarades víctimes d’Epstein, va acusar Maxwell de presentar-li el magnat nord-americà que presumptament la va obligar a tenir relacions sexuals amb el príncep Andreu quan tenia 17 anys. Giuffre va relatar que l’any 2001 va ser portada a Londres, on va anar de festa a un club nocturn amb el príncep Andreu, Esptein i Maxwell. Malgrat demandar Maxwell el 2015, el cas va quedar en res el 2017.

Giuffre va denunciar que havia estat “obligada a tenir relacions sexuals” amb el príncep Andreu en “tres ubicacions geogràfiques diferents” quan era menor d’edat. Giuffre va culpar Maxwell de “reclutar-la” quan tenia 15 anys com a “massatgista” per a Epstein quan treballava com a assistent de vestidors en un club propietat de Donald Trump a Florida.