La policia britànica deté Julian Assange a Londres després que l'Equador li hagi retirat l'asil

La Policia Metropolitana de Londres ha detingut aquest dijous, per petició de les autoritats dels Estats Units, el periodista australià i fundador de Wikileaks, Julian Assange, després que l'Equador li hagi retirat l'asil. El ministre de l'Interior del Regne Unit, Sajid Javid, ha confirmat que Assange està sota custòdia policial a la comissaria central de Londres, on estarà fins que respongui davant de la justícia britànica "tan aviat com sigui possible". Javid ha agraït la "cooperació" de l'Equador en la detenció del periodista i ha afirmat que "ningú està per sobre de la llei".

Feia gairebé 7 anys que Assange estava refugiat a l'ambaixada de l'Equador a la capital britànica per evitar la seva extradició a Suècia, que llavors sol·licitava la seva entrega per presumptes delictes sexuals. Aquella investigació es va tancar, però la justícia britànica mantenia contra ell una ordre de recerca i captura per haver incomplert les restriccions de la seva llibertat sota fiança. Assange tem ara que se l'entregui als Estats Units, on podria ser jutjat per la publicació de documents classificats. El Regne Unit ja ha dit que no l'hi enviarà en cas que hagi de fer front a la pena de mort.

Segons han informat les autoritats policials, la detenció s'ha produït a dins de l'ambaixada just després que l'Equador retirés la condició d'asil polític al periodista, i s'ha produït per ordre del tribunal de magistrats de Westminster. De fet, els agents que han arrestat Assange l'han hagut de treure per la força de l'edifici i arrossegar-lo fins a la furgoneta de la policia, tal com es pot veure en un vídeo publicat per RT.

El president de l'Equador, Lenín Moreno, ha defensat que la retirada de l'asil a Assange és una decisió "sobirana" del país en què s'ha tingut en compte la "conducta irrespectuosa i agressiva" del periodista, així com "la transgressió dels convenis internacionals". Moreno ha subratllat que tenint en compte la situació que ha descrit, garantir l'asil a Assange ja no era viable.

Ecuador decidió soberanamente retirar el asilo diplomático a Julian Assange por violar reiteradamente convenciones internacionales y protocolo de convivencia. #EcuadorSoberano pic.twitter.com/V02pvvtPY0 — Lenín Moreno (@Lenin) 11 d’abril de 2019

Wikileaks ha denunciat que l'estatus d'asil polític "s'ha finalitzat de manera il·legal i violant el dret internacional". L'organització ha negat que el seu fundador hagi "sortit caminant" de l'edifici, i ha assegurat que la policia l'ha arrestat a "dins" de l'ambaixada. El portal ja havia alertat fa una setmana que Assange seria expulsat "en qüestió d'hores o dies" de l'ambaixada equatoriana arran d'un acord entre el país sud-americà i el Regne Unit per procedir al seu arrest.