Un guia suprem etern per a Burundi

El president de Burundi, Pierre Nkurunziza, és formalment el nou guia suprem etern per al seu partit, un títol honorífic que el blinda contra crítics i rivals ideològics. Segons la premsa local, el nou guia té plena llibertat per dirigir el país i cap membre del seu govern pot alçar la veu en contra seva. Així, Nkurunziza té carta blanca per ampliar el límit de dos terminis de govern que marca la Constitució.

De fet, la seva formació, la CNDD-FDD, va aprovar un tercer mandat per a Nkurunziza l'any 2015, quan presumiblement havia de deixar el càrrec en complir-se dues legislatures, fet que va provocar una crisi oberta social i política que dessagna el país. Es calcula que les protestes populars en contra del tercer mandat i a favor d'una transformació democràtica del país i la forta repressió policial ordenada per l'executiu ha deixat un miler de persones i uns 200.000 refugiats i desplaçats.

L'oposició ha criticat que l'ampliació del tercer mandat contradiu l'Acord d'Arusha del 2005 que va posar fi a la guerra civil burundesa, un conflicte en què van morir 300.000 persones i emparentada amb el genocidi de la veïna Ruanda. A Nkurunziza, nascut hutu, se l'acusa de pressionar i reprimir les comunitats tutsis.

Les matances a partir del 2015 li han costat l'obertura d'una investigació al Tribunal Penal Internacional però Nkuruziza ha respost amb la decisió d'abandonar l'Estatut de Roma, la declaració que va permetre la creació d'aquest òrgan judicial per als casos més greus, i es converteix, així, en el primer país que ho fa.