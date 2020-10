El professor decapitat a París havia rebut amenaces per haver mostrat caricatures de Mahoma

El professor d’història que va ser decapitat divendres a prop de París havia rebut amenaces després que se sabés que havia mostrat una caricatura de Mahoma en una classe sobre la llibertat d’expressió. La víctima, Samuel Paty, de 47 anys, va ser assassinat al vespre per un noi de 18 anys a qui la policia va matar poc després del crim. La Fiscalia Antiterrorista ha obert una investigació per “assassinat lligat a una organització terrorista” i ha interrogat nou persones, entre les quals l’avi i un germà petit de l’atacant.

El professor havia mostrat a classe d’educació cívica i ètica una de les caricatures de la revista satírica Charlie Hebdo, que va ser objecte d’un atemptat el 2015 justament per la publicació d’aquestes imatges. Un grup de pares dels alumnes van respondre exigint que fos cessat. Segons van explicar els alumnes, el professor va oferir als alumnes musulmans que sortissin de la classe abans de mostrar la imatge ofensiva per a l’Islam. Després el pare d’una alumna de 13 anys que no va sortir de l’aula va penjar un vídeo a YouTube assegurant que el professor havia ensenyat la imatge d’un “home nu” dient que era “el profeta Mahoma”, i cridava els altres pares a fer-lo fora. El professor va assegurar després que aquella estudiant no havia anat a classe aquell dia. Per calmar els ànims, l’escola va convocar una reunió amb el professor i un representant del ministeri d’Educació.

El docent havia explicat a la policia que se sentia amenaçat i que havia canviat el seu trajecte habitual per anar de casa a l'escola. El fiscal antiterrorista, Jean-François Ricard, va dir que el professor havia estat "assassinat per ensenyar" i que l'atac era un atemptat a la llibertat d'expressió. També va recordar que és el segon atac que es produeix durant el judici per l'atemptat contra la revista, en què van ser assassinades nou persones. Fa tres setmanes un home va apunyalar dos membres d'una productora situada a l'antiga seu de la revista satírica.

A les xarxes socials s'ha difós el hashtag #JeSuisProf (soc professor) que recorda el #JeSuisCharlie. I l'equip de la revista ha fet públic un comunicat expressant el seu "horror" pel crim.