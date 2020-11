Un llarg recompte: de quins estats hem d'estar pendents

La batalla entre el demòcrata Joe Biden i el republicà Donald Trump es lliura estat per estat. Els candidats demòcrata i republicà es juguen la presidència als estats frontissa. La nit electoral, però, pot acabar sense un president clar perquè alguns d'aquests estats, com ara Pennsilvània, poden recomptar el vot per correu i anticipat fins divendres. Això és justament el que Donald Trump vol impedir, convençut que la majoria d'aquests vots són per a Joe Biden.

Calen 270 vots electorals per guanyar la presidència als Estats Units, i de moment cap dels dos candidats els ha assolit.

Pennsilvània. Aquí es pot repetir el que va passar a Florida l'any 2000, quan Al Gore i George W. Bush es van jugar la presidència i el Suprem va acabar decidint a favor del segon, amb una diferència de 500 vots. Caldrà esperar fins divendres per al recompte del vot anticipat i per correu per determinar qui s'endú els 20 delegats que s'assignen a aquest estat. Pennsilvània, amb majoria de població de classe treballadora, era un dels estats clau per als dos candidats, que hi han centrat esforços durant la campanya, sobretot Biden, nascut a la localitat de Scranton, que vol recuperar aquest estat –així com Michigan i Wisconsin, els anomenats blue wall– per als demòcrates. Aquests estats van donar la presidència a Trump el 2016. A Pennsilvània, amb un 72% escrutat i a l'espera del vot per correu, el republicà va liderant, però el recompte s'allargarà dies. Els demòcrates esperen capgirar el resultat amb el vot per correu.

Igual que Pennsilvània, Joe Biden necessitava guanyar als estats del cinturó industrial del nord. I a Michigan, un dels que van caure del costat republicà a les eleccions del 2016, la diferència és de poc més de 300.000 vots. Però encara queden per comptar els vots enviats per correu. I a més encara no ha començat el recompte d'alguns dels comtats més poblats de l'estat. Arizona. Amb un 80% escrutat, el tradicional estat vermell d'Arizona hauria girat a favor dels demòcrates, cosa que seria, encara amb totes les precaucions, una bona notícia per a Joe Biden, que ha perdut els altres estats del cinturó del sol, com Florida i Texas.

Amb un 80% escrutat, el tradicional estat vermell d'Arizona hauria girat a favor dels demòcrates, cosa que seria, encara amb totes les precaucions, una bona notícia per a Joe Biden, que ha perdut els altres estats del cinturó del sol, com Florida i Texas. Geòrgia i Carolina del Nord. Juntament amb Texas, on ja ha guanyat el republicà Donald Trump, Geòrgia i Carolina del Nord són altres dels estats clau per a una victòria de Trump. Ara per ara el republicà lidera el recompte per només dos punts de diferència.

Juntament amb Texas, on ja ha guanyat el republicà Donald Trump, Geòrgia i Carolina del Nord són altres dels estats clau per a una victòria de Trump. Ara per ara el republicà lidera el recompte per només dos punts de diferència. Nebraska. Dels cinc delegats en joc en aquest estat –cada estat reparteix els delegats de manera diferent–, el demòcrata Joe Biden n'ha obtingut un. En cas que Biden guanyi Arizona, Wisconsin i Michigan, amb aquest delegat de Nebraska Biden podria obtenir la presidència sense necessitat de guanyar a Pennsilvània.

I encara que tot apunta que no hi haurà guanyador clar fins que s'acabi l'escrutini, Donald Trump ja s'ha proclamat guanyador, mentre que el demòcrata Joe Biden ha demanat paciència i es veu "encaminat per guanyar".