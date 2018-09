La 'resistència' contra Trump a la Casa Blanca

Donald Trump té el seu enemic a casa, un enemic que treballa per fer-lo fora del govern abans que acabi el seu mandat. En un article anònim que el 'New York Times' publicava aquest dimecres, un funcionari d'alt rang de l'administració assegura que forma part d'un grup que des de l'interior de la Casa Blanca treballa per "frustrar parts de la seva agenda i els seus pitjors impulsos". El títol del text, que lògicament ja ha sigut contestat pel president, és ja en si mateix una confessió en tota regla: "Soc part de la resistència dins del govern Trump". El diari explica en la introducció que ha decidit mantenir oculta la identitat de l'autor per evitar-li riscos però assegura que sap perfectament qui és. El text és demolidor per a un dels presidents més polèmics de la història del país, que té una investigació en marxa sobre si s'ha aprofitat de la ingerència russa en les eleccions del 2016, i l'autor fins i tot admet que el seu grup s'havia plantejat reclamar la incapacitació de Trump.

"L'arrel del problema és l'amoralitat del president", escriu el funcionari, que subratlla que no forma part de la "resistència" de l'esquerra del país, ja que tant ell com els seus col·legues són capaços de veure que el govern del republicà ha estat encertat en algunes qüestions. Per contra, apunten a la poca preparació i la rauxa que domina Trump a l'hora de prendre decisions al Despatx Oval, que l'inhabilita per continuar-hi. Entre les perles amb què qualifica el president hi ha que Trump és "impetuós, conflictiu, mesquí i ineficaç". A més, critica que el republicà "mostra poca afinitat als ideals adoptats des de fa molt temps pels conservadors: llibertat de pensament, llibertat de mercat i persones lliures". "En el millor dels casos, ha invocat aquests ideals en ambients controlats. En el pitjor, els ha atacat directament", escriu.

Decisions i desmentiments

L'article ratifica les tesis del llibre 'Fear', que el periodista Bob Woodward publicarà sobre l'administració Trump l'11 de setembre, en què es relaten els esforços i les estratègies dels funcionaris i assessors del president per amagar-li algunes de les propostes que té sobre la taula perquè no les signi. Així, l'alt funcionari retrata la incomoditat i incredulitat amb què els seus companys reben els comentaris de Trump i la manera com dirigeix la política nord-americana. "Les reunions descarrilen i se'n van del tema –escriu–. Trump es perd en diatribes repetitives i la seva impulsivitat deriva en decisions a mitges, mal informades i a vegades imprudents, de les quals posteriorment s'ha de retractar".

I aquí actua "l'estat paral·lel" creat dins de l'administració, format per "herois anònims" que intenten corregir o suavitzar els errors i la deriva erràtica del president, afirma l'alt funcionari en un missatge de calma cap a la ciutadania. "Els nord-americans han de saber que hi ha adults" a la Casa Blanca, conclou, per contrarestar l'infantilisme del mandatari.

Trump ha fet de Trump i li ha faltat temps per desacreditar el rotatiu novaiorquès, un dels seus objectius preferits per a l'atac, per haver publicat un article anònim. El president ha titllat el text d'autèntica "vergonya" per al periodisme. A Twitter, el president ha sigut molt actiu. En un missatge primer ha escrit en majúscules "TRAÏCIÓ?" per posteriorment demanar al diari que si aquest alt funcionari que li ha fet sortir els colors existeix de debò, l'hauria "de lliurar al govern per motius de seguretat".