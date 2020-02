La successora de Merkel es retira per l'escàndol de Turíngia

Terratrèmol polític a Alemanya. Annegret Kramp-Karrenbauer, que va agafar el relleu d'Angela Merkel en el lideratge dels conservadors de la CDU i com a candidata a la cancelleria alemanya, ha dimitit aquest dilluns per sorpresa. AKK, com se la coneix popularment, plega després d'una sèrie d'escàndols que han reduït la seva autoritat dins el partit. L'últim és la votació al Parlament de Turíngia de la CDU i la ultradreta d'Alternativa per a Alemanya per situar com a president el candidat liberal per davant del representant de l'Esquerra, que era el més votat.

Els conservadors de Turíngia van taspassar així la línia vermella establerta pel partit a escala federal, que fixa un cordó sanitari contra qualsevol acord amb la ultradreta ni amb l'Esquerra. La pressió de Merkel va obligar els seus correligionaris a fer un pas enrere. AKK ha sigut criticada per la seva gestió de la crisi i per ser incapaç de mantenir el partit unit rere la seva figura: la seva crida a repetir les eleccions va ser ignorada per la formació a escala regional. AKK, de 57 anys, plega ara però continuarà al capdavant del ministeri de Defensa.

Merkel la va designar com la seva successora al capdavant de la CDU el 2018, cosa que la situava com a candidata conservadora a la cancelleria a les eleccions del 2021. El cas de Turíngia no ha afectat directament el govern de Berlín, però ha evidenciat una crisi de lideratge soterrada a la formació conservadora. I és que no és fàcil omplir el buit que deixa el ferm lideratge de Merkel sobre el partit i sobre el país, exercit durant les dues últimes dècades.