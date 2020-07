La Xina ordena tancar el consolat nord-americà a la ciutat de Chengdu

La Xina ha ordenat aquest divendres als Estats Units el tancament del seu consolat a la ciutat xinesa de Chengdu com a resposta a la recent ordre de clausura de l'oficina diplomàtica xinesa a la ciutat texana de Houston. Les autoritats xineses han clonat també les acusacions i, per justificar la revocació de l'autorització, atribueixen als diplomàtics estrangers la ingerència en els afers interns a través d'activitats, segons denuncien, que no tenen res a veure amb el que s'espera de la seva feina.

En un comunicat, Pequín ha justificat la "contramesura" com a "resposta legítima i necessària" per l'acció "injustificada" prèvia de Washington. "La relació entre els dos països no és la que la Xina desitjaria, però Washington n'és responsable", es llegeix al comunicat, segons informa l'agència Efe.

forcessin la Xina a tancar el seu consolat a Houston argumentant acusacions d'espionatge dels diplomàtics destacats. Es tracta d'una de les accions més agressives que ha pres Washington des que va establir relacions diplomàtiques amb Pequín el 1979.

Segons la cancelleria xinesa, la seva resposta està "en línia amb la llei internacional, les normes bàsiques que regeixen les relacions internacionals i les pràctiques diplomàtiques", donat que, als seus ulls, la mesura que va prendre Washington va trencar totes aquestes regles.

"Demanem novament als Estats Units que es retracti de la seva decisió errònia i que generi les condicions necessàries per tornar les relacions al camí de la normalitat", afegeix el comunicat.

Dijous la Xina va negar que el seu consolat a Houston hagués robat propietat intel·lectual o informació d'empreses nord-americanes, i ja va avançar les "represàlies" pel tancament de l'oficina diplomàtica. Les acusacions d'espionatge per part de Washington van ser el primer pas i la resposta política s'ha completat avui.

El rerefons de les diferències entre les dues potències és la subjacent pugna per l' hegemonia en l'escenari global, la guerra tecnològica i comercial i, més recentment, les crítiques dels Estats Units a la nova llei de seguretat per a Hong Kong i a la situació a Xinjiang.