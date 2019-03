Una ecologista encapçala les enquestes a les eleccions d'Eslovàquia

Eslovàquia celebra demà dissabte eleccions encara amb el trasbals de l' assassinat del periodista d'investigació Jan Kuciak i la seva companya Martina Kusnirova, i amb els sondejos indicant un canvi de rumb al petit país centreeuropeu.

La que fins fa tan sols uns mesos era anomenada pel president del Parlament a Bratislava com "la noia desconeguda" s'ha convertit en el candidat amb més possibilitats d'emportar-se la victòria també en la segona ronda. La 'desconeguda' és Zuzana Caputova, una advocada ecologista i activista anticorrupció de 45 anys, que ha sabut guanyar-se el suport popular d'una societat tipa de la corrupció i de les sospites sobre el govern sortint.

Si el veredicte de les urnes confirma el pronòstic dels sondejos, Caputova, que compta amb el suport del president sortint, Andrej Kiska, accedirà a la prefectura de l'estat amb més del 60% dels vots en aquesta segona volta. En la primera es va imposar per un clar 40%.

Si es confirmen les previsions, Maros Sefcovic, el candidat del governamental Smer i actual vicepresident de la Comissió Europea, patirà una derrota davant una política inexperta que concorre amb un partit nou i amb un missatge clarament contra la corrupció i pro europeista que contrasta amb el perfil d'"homes forts", nacionalistes i populistes que domina la política a l'Europa Central des de fa anys.

Justícia per a Kuciak

"Som un estat on les pràctiques mafioses de moltes persones influents han copat certes institucions", subratlla l'advocada, que es va afegir a les 25.000 persones que el 25 de febrer van sortir al carrer per exigir justícia per l'assassinat del periodista Jan Kuciak i la seva parella, un any abans. La candidata i el periodista havien col·laborat en la investigació de casos de corrupció. L'assassinat va desencadenar la crisi política més gran al país des de les revoltes del 1989, i arran de la pressió ciutadana va dimitir el primer ministre Robert Fico, el seu ministre de l'Interior i el cap de la Policia.

Abans de llançar-se a la carrera presidencial, l'advocada va guanyar una llarga batalla ecologista: durant 12 anys es va enfrontar amb un empresari mafiós que va intentar obrir un abocador de productes tòxics, segons informa l'agència Efe. L'empresari Marian Kocner va resultar després ser el principal implicat en l'homicidi de Kuciak, que havia destapat l'existència d'una xarxa de clientelisme amb fons europeus, fraus amb IVA i negocis immobiliaris tèrbols en què estaven involucrats tant Kocner com la màfia calabresa.