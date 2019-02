L'ex fiscal en cap de Catalunya José María Mena, sobre els fiscals del judici del Procés: "Han fet una intervenció entre tediosa i monòtona"

Després de dues setmanes de judici al Procés, l'ex fiscal en cap de Catalunya José María Mena ha valorat aquest dilluns les intervencions dels representants de la fiscalia. Creu que són "tedioses i monòtones". "Els fiscals, excepte Javier Zaragoza, fan la impressió del que són: uns bons buròcrates. Però no tenen el més mínim interès per ser gent brillant. Han fet una intervenció entre tediosa i monòtona", ha valorat en una entrevista a 'Els Matins' de TV3.

Així, l'ex fiscal en cap de Catalunya considera que, excepte Zaragoza, la resta de fiscals del judici del Procés tenen un "to fluix i desganat". "Van a cobrir el tràmit en aquesta primera fase del judici", afirma Mena, que també critica que els representants del ministeri públic hagin verbalitzat errors i imprecisions en el seu relat. Amb tot, Mena creu que això no afectarà el contingut de les acusacions. "Deixen en mal lloc els representants del ministeri fiscal, però no afecta el contingut de l'acusació", ha admès.

De qui sí que aplaudeix l'actitud és del jutge Manuel Marchena, que considera que té una "actitud exemplar" i que està actuant de forma equànime: "Està dirigint el judici. Està tenint una actitud de tolerància respecte a discursos que no es refereixen al procés judicial sinó a raonaments polítics". L'exfiscal creu que les preguntes de la fiscalia, en algunes ocasions, ratllen "el fil de la navalla del que és admissible", i per això defensa que Marchena talli els representants del ministeri fiscal quan ho creu convenient.

Mena ha tornat a negar els delictes de sedició i rebel·lió que demanen les acusacions contra els líders independentistes, perquè creu que no hi ha hagut violència, tal com ha dit en diverses ocasions. "Una cosa és preveure una violència com a resultat d'una previsió de violència policial i una altra és organitzar un alçament, que és el que preveu el Codi Penal", ha explicat l'exfiscal, que considera que en el cas català no hi ha hagut cap tipus d'alçament, però que es vol presentar els Jordis com els responsables d'aquest suposat alçament.

En aquest sentit, creu que "hi ha la possibilitat d'establir condemnes compatibles amb el fet que en un temps raonable [els líders independentistes] puguin sortir al carrer". Per a Mena, el judici "realment" comença amb els testimonis i la presentació de les proves. "Més de 100 testimonis de la fiscalia són exclusivament determinants per demostrar que hi ha hagut violència. Els policies, per exemple, s'han preparat, saben on van i què han de dir. Saben que venen a donar testimoni del que van fer", ha explicat Mena.

Mena també ha volgut posar de relleu que és "freqüent" que els tribunals resolguin sense donar suport a les tesis de la fiscalia. "Sempre es pretén que hi hagi unanimitat [entre els magistrats del tribunal]. Si hi ha diversos jutges és perquè hi hagi debat; si uns convencen els altres, hi ha unanimitat; si no, hi ha vots particulars". L'ex fiscal en cap de Catalunya, però, ha recordat que és habitual que els tribunals no resolguin per unanimitat.