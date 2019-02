Puigdemont insinua que amb el veto de l'Eurocambra té més arguments per ser candidat a les europees

Carles Puigdemont continua flirtejant amb l'opció de ser candidat a les eleccions europees del 26 de maig. Després que el president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, hagi decidit prohibir una conferència que havia d'oferir l'expresident català juntament amb l'actual president de la Generalitat, Quim Torra, Puigdemont ha assegurat que aquest veto és "un argument de pes" per presentar-se com a candidat. Sense confirmar-ho directament, ha tornat a insinuar aquesta possibilitat.

Puigdemont ha lamentat la prohibició de l'acte que havia de celebrar-se dilluns que ve: "Creia que el Parlament Europeu podria resistir les pressions del tripartit del 155 i hem vist amb decepció i tristesa com el president Tajani s'ha deixat arrossegar per aquesta deriva demofòbica que pot acabar afectant la reputació de la mateixa democràcia europea". Però Puigdemont ha avisat que dilluns la veu dels més de dos milions de catalans que van anar a les urnes l'1-O, "i sobretot després de les eleccions europees, se sentirà més forta des del Parlament Europeu, i si el president Tajani hi és la podrà sentir en directe". La veu que Tajani podria sentir en directe seria la del mateix Carles Puigdemont si es presentés i fos escollit per a les eleccions europees. En una entrevista a principis d'any a 'The Irish Times ' ja va recalcar que podria ser candidat a les eleccions.

D'altra banda, sobre l'argument esgrimit pel departament de seguretat del Parlament Europeu per prohibir l'acte de dilluns, Puigdemont ha assegurat que és "absolutament fals" que hi hagi qualsevol risc de desordres. L'expresident català ha recordat que fa més d'un any "més de 50.000 catalans es van manifestar pels carrers de Brussel·les de manera pacífica sense un sol incident" i que ell mateix ha recorregut diversos Parlaments i institucions europees sense cap desordre. "És una excusa de Tajani per complaure el tripartit del 155", ha etzibat, i ha deixat caure que l'únic risc per a la seguretat seria que Tajani tingués "indicis que els senyors de Ciutadans, el PP i el PSOE preparessin algun altercat".

El Parlament Europeu ha decidit aquest divendres prohibir per motius de seguretat la conferència que havia organitzat per dilluns que ve un eurodiputat del partit nacionalista flamenc N-VA i que havia de comptar amb el president Quim Torra i Carles Puigdemont. Després de conèixer la convocatòria, el PP, el PSOE i Ciutadans van enviar una missiva al president de l'Eurocambra demanant que impedís l'acte perquè una institució democràtica no podia acollir un "evadit" de la justícia. Finalment, Tajani ha accedit a impedir l'acte, tot i que ha trobat la justificació d'un risc per a l'ordre al Parlament, basat en l'ocupació per part de manifestants catalans de la seu de la Comissió Europea i el Parlament Europeu a Barcelona.