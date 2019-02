Sànchez també es presenta com un pres polític: "Soc aquí per haver estat president de l'ANC"

[Si veus aquest contingut des d'una aplicació mòbil, clica aquí per veure el vídeo en directe ]

El judici al Procés i la vaga general del 21-F, en directe

Empès per la vaga general a Catalunya, l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez declara davant del tribunal del Procés. Igual que Oriol Junqueras i Raül Romeva, s'ha definit com un "pres polític", però justament per considerar que està davant d'un "judici polític", ha justificat en el seu cas no té "cap por" a respondre tant a la Fiscalia com a l'advocacia de l'Estat perquè els fets de què se l'acusa són "absolutament falsos" i el tribunal del Procés es presenta amb "voluntat de ser imparcial". Tant l'exvicepresident del Govern com l'exconseller d'Exteriors van optar per només respondre a les preguntes del seu advocat, desmarcant-se així de la resta d'acusats. Durant l'interrogatori del fiscal Javier Zaragoza, el més incisiu del ministeri públic fins ara -i qui ha portat el pes de l'acusació per rebel·lió-, ha denunciat que en l'escrit es qüestionin "de forma evident" moltes de les mobilitzacions "pacífiques" de l'ANC, el que considera que és una vulneració del dret a la protesta. "És per això que considero que soc un pres polític, perquè estic convençut que soc aquí per haver estat president de l'ANC", ha asseverat. Sobre la mobilització davant de la conselleria el 20-S, amb el que s'estan centrant gairebé totes les preguntes del fiscal, ha advertit que "una decisió judicial ha de ser respectada però no l'eximeix de ser protestada".

651x366 Jordi Sànchez durant el seu interrogatori en el judici al Procés Jordi Sànchez durant el seu interrogatori en el judici al Procés

Sobre el 20-S: "Quan vaig arribar ja hi havia una muralla humana"

Sànchez ha defensat que l'ANC no va ser l'única entitat que va cridar a la mobilització davant de la conselleria d'Economia el 20 de setembre, sinó que també li van donar suport CCOO i UGT, així com els rectors de totes les universitats catalanes. És més, ha incidit que abans de convocar a manifestar-se a la Rambla Catalunya amb Gran Via, ja hi havia sobretot mitjans i persones protestant a la seu de la conselleria pels escorcolls de la Guàrdia Civil. "Quan vaig arribar ja hi havia una muralla humana", ha assenyalat Sànchez fent-se ressò de les paraules que va fer servir la Fiscalia durant l'inici del judici per definir el que considera una manifestació violenta davant de la conselleria.

"Quan vaig arribar ja hi ha via una muralla humana i no vaig ser conscient que els vehicles [de la Guàrdia Civil], plens de professionals de la premsa, no es podien veure. No em vaig fixar en els vehicles fins que vaig tornar al cap de dos o tres hores", ha incidit sobre un dels actes "vandàlics" sobre els que s'aferra la Fiscalia per demanar-li fins a 17 anys de presó. En aquest sentit, Sànchez ha opinat que els vehicles "malmesos" a causa d'una actuació "concreta, criticable i denunciable" per part de "pocs individus", "sigui l'excusa per criminalitzar i penalitzar una mobilització de 40.000 o 50.000 persones". "No es penalitza la mobilització, sinó els seus resultats i les conseqüències", ha puntualitzat el fiscal.

Després d' una setmana minimitzant gairebé el delicte de rebel·lió en els interrogatoris, el ministeri públic se centra avui en aquest delicte, ja que també està prevista la declaració del president d'Òmnium, Jordi Cuixart. En concret, Zaragoza ha començat incidint en tots els detalls de la protesta davant d'Economia el 20 de setembre, l'únic fet al que s'aferra en l'escrit d'acusació per situar el Jordis dins de la rebel·lió i vincular-los a la violència. Aquest aspecte és tan clau que ha portat a diverses enganxades entre l'advocat de Sànchez, Jordi Pina, i el fiscal, que ha donat frases per dites en base a la declaració durant l'etapa d'instrucció.