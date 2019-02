La crònica sonora del judici: Sànchez rebat el fiscal

La jornada d’aquest dijous al Tribunal Suprem ha tingut un protagonista principal: l’expresident de l’ANC i actual president del grup parlamentari de Junts per Catalunya Jordi Sànchez. Segons el relat de la rebel·lió de la Fiscalia, Sànchez era el que movia les masses de manifestants per impedir l’acció de la justícia. Per exemple el 20 de setembre de 2017 davant de la conselleria d’Economia. Sànchez ha refutat totalment, la idea que aquell dia es va impedir fer la seva feina a la comitiva judicial.

El fiscal, Javier Zaragoza, s’ha mostrat nerviós i ha sigut reconvingut en diverses ocasions per Manuel Marchena. Jordi Sànchez, amb aplom i seguretat, ha defensat la celebració de l’1-O com un dret democràtic. L’advocat de Sànchez, Jordi Pina, també ha protestat en diverses ocasions perquè el fiscal donava per dites frases del seu client que no havia dit.

Al matí havia declarat l’exconseller Santi Vila, l’únic membre del Govern que va dimitir el dia abans de la declaració d’independència. Vila ha explicat que Puigdemont li va demanar que es quedés al Govern pels seus contactes amb persones del PP i el PSOE a Madrid. Uns contactes que, com ell mateix ha lamentat en la sessió, no van fructificar.

Dimarts que ve es reprendran els interrogatoris amb Jordi Cuixart i Carme Forcadell. Serà, de ben segur, una nova sessió apassionant del judici.