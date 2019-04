TVE Catalunya celebra 60 anys amb una viatge a la nostàlgia

El 14 de juliol del 1959 TVE Catalunya va donar el tret de sortida a les seves emissions amb el programa Balcón del Mediterráneo, espai en directe que va presentar José Luis Barcelona des dels estudis de Miramar, que tot just s’acabaven d’estrenar. Aquest any es compleixen 60 anys d’aquella efemèride, i el centre de producció de TVE a Catalunya ho vol celebrar amb una programació especial que arrenca avui i que tira de la nostàlgia. En la presentació dels programes commemoratius, el director de TVE Catalunya, Carles González, va assegurar que estan “orgullosament satisfets” del passat, però també enfocats cap al futur perquè la casa “pot créixer, vol créixer i està preparada per fer-ho”.

González va aprofitar l’ocasió per recordar que TVE Catalunya ha sigut planter de professionals com Mercedes Milà, Júlia Otero, Alfons Arús i Sandra Sabatés, entre molts altres, i va remarcar que la commemoració de l’aniversari vol destacar totes les persones que han contribuït a fer que la programació del centre català tingués un segell propi.

Programes emblemàtics

Ho has vist!? , amb Víctor M. Amela, i Recording

El primer format que se sumarà a les celebracions serà Ho has vist!?, programa contenidor presentat pel periodista i crític televisiu Víctor M. Amela que recuperarà alguns dels espais més icònics de TVE Catalunya, tant en català com en castellà. A partir del 16 d’abril a les 18.10 hores, cada dimarts Amela seleccionarà a La 2 un programa del qual es reemetrà un episodi. Seran espais com Juego de niños, El conde de Montecristo o Terenci a la fresca, del qual es podrà veure la trobada entre Moix i el seu amic Manolo Vázquez Montalbán.

El segon espai que bussejarà per l’arxiu de la casa i els 300.000 documents que conté serà Recording, que es podrà veure cada dimecres a les 18.35 hores a partir del 17 d’abril. “Hem repescat programes sencers i hem buscat la perla”, va explicar el realitzador Carles Vidal, que va assegurar que es farà èmfasi en el backstage, en allò que normalment no veuen els espectadors. El capítol d’estrena tindrà com a fil conductor dues de les cares més representatives de TVE Catalunya, Àngel Casas i Olga Viza. Ells dos, juntament amb Virginia Díaz, presentadora de Cachitos de hierro y cromo, donaran pas als diferents blocs de retalls de cançons, programes, entrevistes i anècdotes.

‘Saber i guanyar’

El programa de Jordi Hurtado farà una edició especial en català

Ja ho van fer pel 50è aniversari i ara hi tornen pel 60è. El longeu Saber y ganar, que porta 22 anys en emissió, tindrà una edició especial en català durant la setmana del 8 al 12 de juliol que es dirà Saber i guanyar. L’espai rebrà nou concursants catalans que ja han passat per l’edició convencional del programa i que demostraran el seu domini de la cultura i la llengua catalanes.

La participació en aquesta edició especial pot tenir premi doble: a més de la recompensa econòmica, els concursants tindran l’opció de tornar a l’edició diària.

Torna la ficció en català

Les aventures de quatre noies protagonitzen Bany compartit

Una de les grans novetats de la celebració d’aquest aniversari és l’estrena de Bany compartit, prevista per a l’últim trimestre de l’any. Una sitcom protagonitzada per quatre noies -dues de Barcelona, una d’un poble de Lleida i una de França- que viuen juntes en un pis de Barcelona. L’espai més gran del pis és el lavabo, l’únic lloc on arriba el wifi que roben a l’hotel del costat. Per això es convertirà en el punt de reunió de les quatre noies.

Actes especials

Concert al Gran Teatre del Liceu i festa de Radio 3

L’aniversari de TVE Catalunya sortirà de la pantalla de televisió. El 13 de juliol se celebrarà un concert al Gran Teatre del Liceu en què s’interpretarà la Tercera simfonia de Mahler. També hi haurà espai per a la música catalana, ja que Radio 3 té prevista una festa amb participació de grups catalans durant l’últim quadrimestre de l’any.

Més català, l’assignatura pendent

A principis d’aquest any, Rosa María Mateo, administradora única provisional de TVE, va assegurar en una trobada amb periodistes a Barcelona que un dels seus objectius de mandat és doblar les hores de català a RTVE.

Segons va explicar Carles González durant la presentació de l’aniversari de TVE Catalunya, aquest projecte encara figura entre els plans de la direcció de la corporació, tot i que “és una carpeta que es reobrirà quan hi hagi estabilitat econòmica”. “És un pla a recuperar”, va assegurar, malgrat reconèixer que la programació en català estarà supeditada a l’aprovació dels nous pressupostos generals un cop passades les eleccions.

Carles González, però, va anunciar que ja està en marxa un sèrie en català pensada per Playz, la plataforma de RTVE per a websèries i projectes interactius. La ficció, que es titularà Drama i es començarà a rodar al juliol, serà la primera sèrie en català que estarà disponible per a tot l’Estat. González va explicar que serà un 60% en català i un 40% en castellà i que estarà subtitulada.