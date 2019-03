TVE no ampliarà finalment les hores d'emissió en català

La intenció de Rosa María Mateo de doblar el nombre d'hores d'emissió en català a RTVE no arribarà a fer-se realitat a causa de la no aprovació dels pressupostos generals de l'Estat per al 2019. La mateixa administradora única de l'ens ha reconegut en una resposta escrita a una pregunta parlamentària que aquest increment de la presència del català als mitjans públics estatals no es durà a terme. "Com que no han tirat endavant aquests pressupostos, no hi haurà ampliació", assenyala.

Mateo va anunciar aquest increment de la programació en català durant una trobada amb periodistes a Barcelona al gener, però des del primer moment ho va supeditar a una augment de la dotació pressupostària de la corporació pública. Efectivament, els pressupostos preveien una partida extra de 18 milions d'euros que havia de servir per finançar aquesta nova programació en català. Un cop tombats els comptes, RTVE ha descartat buscar una via alternativa per produir aquests nous continguts.

Segons va explicar Mateo al gener, la seva intenció era que les 20,5 hores de programació setmanal que s'emet en català entre La 1, La 2 i el canal 24h es convertissin en 50 aquest any i passessin a 80 el vinent. La nova oferta havia d'incloure debats, informatius, magazins, documentals, pel·lícules i sèries.