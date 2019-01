Rosa Maria Mateo vol doblar les hores de català a RTVE

Rosa María Mateo és administradora provisional de RTVE, però aspira a canviar algunes de les dinàmiques de l'ens públic audiovisual de manera permanent. Una de les més estructurals és la presència del català a la cadena: de les 20,5 hores actuals per setmana es voldria passar a unes 80 en dos anys, tot i que la primera fita que s'ha marcat és la de doblar-les amb escreix fins a aconseguir 50 hores de programació, tant a La 2 –on s'emeten la majoria de continguts– com a La 1 i el canal 24 Horas.

Segons assegurava aquest dimecres en una trobada amb periodistes celebrada a Barcelona, l'únic escull és estrictament l'econòmic: el seu equip ha elaborat un projecte per revitalitzar el centre de producció de Sant Cugat –també el de les Illes Canàries– i això té un sobrecost que ha quantificat en la seva petició de pressupost de finançament per a RTVE. La directiva va suggerir que des del govern de Sánchez es veia amb bons ulls la idea, però que falta saber si els pressupostos generals de l'Estat finalment tiren endavant (o si el president espanyol resisteix en el càrrec). El que va quedar clar és que, en cas contrari, es renunciava a sacrificar altres partides existents del funcionament actual de la radiotelevisió pública. Mateo va esquivar la pregunta de quin pressupost ha previst, però es va comprometre a revelar-lo tant si finalment el projecte tirava endavant com si es quedava al calaix. Això sí: va assegurar que tot l'increment de demanda de finançament sol·licitat per a l'ens corresponia únicament a aquesta iniciativa.

El sacrifici que sí que s'ha assumit és el de perjudicar aquella programació d'abast espanyol que deixarà de veure's a Catalunya –si més no a la TDT– en les augmentades franges de desconnexió. "Fer un canal propi està fora del nostre abast, així que hem d'escollir", declarava. I afegia que "no hi ha cap altra manera d'arreglar-ho, així que Samuel Martín Mateos [director de La 2] és a qui li ha tocat sortir perdent".

La nova oferta es vol que sigui transversal, pel que fa a gèneres i formats. Que hi hagi debats, informatius, un parell de magazins i també documentals i pel·lícules disponibles en català. "Les sèries és el més costós", va admetre, però va anunciar un projecte que ja està en fase d'escriptura de guions i que esperen poder estrenar d'aquí cinc o sis mesos. Es tracta de "Bany compartit", una 'sitcom' que passa en un únic espai: el lavabo d'un pis on viuen quatre noies –una catalana, una valenciana, una balear i una alemanya– i que es converteix en lloc de reunió, perquè és l'únic lloc on poden xuclar la wifi d'un hotel proper. Seran 13 episodis de 25 minuts, encara sense actrius protagonistes, i que de moment només es veurien a Catalunya, amb opció d'acabar-los passant també al País Valencià i les Illes.

'Bany compartit' suposa la primera ficció en català que assumeix RTVE des del 1999, quan va estrenar-ne dues: 'Happy house', de Francesc Bellmunt, i 'Homenots', una dramatització dels retrats de Josep Pla.

Sobre com posicionarien la seva nova oferta en un mercat lingüístic dominat de manera aclaparadora per TV3, Mateo ha explicat: "La meva aposta és pel rigor. I per fer una televisió que compleixi la llei. És a dir, que sigui plural i independent. Que expliqui, senzillament, les coses que passen. Un bon exemple és la retransmissió que es va fer per la Diada: es va ensenyar una cosa que estava passant, sense valorar ni deixar de valorar".