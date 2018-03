Alaska i Mario Vaquerizo graven la cinquena temporada del 'reality' de la seva vida

'Alaska y Mario', el programa de telerealitat que mostra la vida de la parella d'artistes, arrenca la gravació de la seva cinquena temporada en les properes setmanes, tres anys després de la seva darrera entrega. La nova temporada s'emetrà per MTV, tal i com havia passat amb les altres edicions.

El programa, que encara no té data d'estrena, traslladarà els espectadors a "un emotiu i divertit viatge als seus orígens", segons explica la productora Viacom International Media Networks en una nota de premsa. La nova temporada anirà del districte de Vicálvaro de Madrid -on va créixer Mario Vaquerizo- a Mèxic, país on va néixer Alaska i que va abandonar l'any 1973 per traslladar-se a Madrid amb la seva família.

La primera temporada del reality es va centrar en la preparació del casament de la parella, mentre que la segona mostrava la lluna de mel a Estats Units acompanyats del seu grup d'amics. La tercera entrega se centrava en la celebració dels 50 anys d'Alaska i la quarta, l'última que s'ha produït fins ara, mostrava les vacances de la parella.