Alfons Arús s’estrena dilluns a La Sexta amb un ‘morning show’ televisiu

A partir d’aquest dilluns, el despertador d’Alfons Arús sonarà molt d’hora. El periodista inicia una nova etapa professional a La Sexta al capdavant d’'Arusitys', un programa que s’emetrà en directe de dilluns a divendres entre les 7.30 h i les 11.00 h i que neix amb la voluntat de convertir-se en un mirall televisiu dels 'morning shows' radiofònics. Si a mitjans dels 80 Arús va ser pioner d’aquest gènere a la ràdio, amb l’estrena del programa 'Arús con leche', més de trenta anys després ell mateix serà l’encarregat d’experimentar per primer cop com funciona el format a la pantalla. “Torno als orígens. Vaig tenir l’oportunitat de presentar durant molts anys, a moltes emissores, 'Arús con leche', que llavors va ser un 'morning' innovador, i em sembla que soc fidel a la meva trajectòria: intentaré traslladar aquell esperit optimista, vitalista, de la ràdio a la televisió”, explicava aquest dimecres el presentador en declaracions al programa de La Sexta 'Al rojo vivo', del qual serà “teloner”, tal com reconeix ell mateix, a partir de la setmana vinent.

La Sexta presenta 'Arusitys' com un “despertador d’entreteniment”, però alhora el defineix com “la primera finestra d’informació del dia a la cadena”. “Serem dels pocs que tindrem la redacció oberta ja a dos quarts de vuit del matí”, destacava Arús, i afegia que el programa estarà “molt enganxat a l’actualitat”. Segons ell, a diferència de l’'Arucitys' de 8TV –que començava a les dues de la tarda i, en conseqüència, era una “alternativa als informatius” que “pretenia captar l’audiència que no els sintonitzava”–, el nou programa de La Sexta “atendrà l’actualitat” i “entroncarà perfectament amb els serveis informatius” de la cadena.

Ara bé, el seu objectiu no serà ni aprofundir en les principals notícies del dia ni analitzar-les, sinó simplement avançar-les “en forma de grans titulars”. “L’'Arusitys' serà un programa de titulars, d’imatges, d’impacte, de flaixos”, ha explicat Arús durant la presentació del programa. L’encarregada d’aportar aquest component informatiu serà la periodista Paula del Fraile, que ja formava part de la redacció d’informatius del canal: a banda de treballar per a 'La Sexta Noticias' va fer de presentadora substituta a 'La sexta noche' i ha sigut reportera a 'Liarla Pardo'.

Noves incorporacions

Però igual que el títol, en què només ha canviat una lletra respecte a l’etapa anterior, el nou 'Arusitys' també mantindrà molts dels elements que el van caracteritzar durant els 16 anys que va formar part de la graella de 8TV, començant pels principals col·laboradors: durant tota l'emissió, Arús –que a banda de presentar el programa en serà també el director– estarà acompanyat per tres tertulianes que ja formaven part de l’equip fins ara: Angie Cárdenas –dona i sòcia del presentador–, Maria Moya i Rebeca Rodríguez. També continuen Víctor Amela i David Broc, que portaran les regnes de la tertúlia televisiva, un dels continguts estrella tant de l’antic 'Arucitys' com del nou. Així mateix, Lorena Vázquez seguirà comandant la secció dedicada a l’actualitat rosa i Tatiana Arús –la filla del presentador– farà un seguiment dels temes més destacats de les xarxes socials.

Pel que fa als nous fitxatges, destaca la incorporació del cantant i humorista Miguel Ángel Rodríguez, conegut com el Sevilla, que cada dia farà el seu particular 1x1 de les cares més destacades de la jornada. Per la seva banda, el periodista i escriptor Carlos Quílez, expert en crònica negra, es farà càrrec de la secció de successos, i la biòloga Evelyn Segura, que va presentar el programa de La 2 '¡Qué animal!', es posarà al capdavant d’un nou espai sobre naturalesa i medi ambient. La visió internacional l’aportarà, des de Los Angeles, la periodista María Estévez, que farà “un radiografia del que està passant en terra de Trump”. El meteoròleg Marc Redondo, que ja formava part de l’equip de La Sexta, oferirà la informació del temps, i el trànsit anirà a càrrec de Claudia Garrido, que els últims anys havia treballat com a reportera en diversos programes de 8TV. Tot plegat es completarà amb algunes entrevistes i amb un recull de les imatges més impactants de la jornada.

Segons Arús, el nou programa combinarà “informació, actualitat, entreteniment i un pessic d’humor”. Aquest últim ingredient arribarà principalment amb l’actriu i imitadora Leonor Lavado, que segons la cadena “es desdoblarà en mil personatges que, segurament, diran allò que mai no s’havien atrevit a dir”. Ara bé, el director del programa també deixa clar que 'Arusitys' no pretén ser un programa d’humor –encara que ell mateix l’hagi batejat com un 'humorning show'–, sinó un espai d’entreteniment que “intentarà que la gent es desperti de bon humor i arrencar-li un somriure a l’actualitat”.

“Oferirem els continguts propis d’un programa despertador, però a una velocitat i un ritme superiors als que estem acostumats a veure –reflexiona Arús, en declaracions recollides per Efe–. No dic que sigui millor, però és una posada en escena diferent, més visual i més ràpida”. Segons ell, un element clau del programa serà la improvisació, ja que no hi haurà guió i s’anirà “formatejant sobre la marxa” en funció de l’actualitat.