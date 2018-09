‘American horror story’ i Ryan Murphy porten l’apocalipsi a Fox

Les històries de terror d’ 'American horror story' no paren de regenerar-se. La sèrie d’antologia, que canvia de trama i protagonista en cada nova entrega, estrena demà la seva vuitena temporada a Fox. Els nous capítols, que porten per subtítol 'Apocalipsi', volen recollir l’essència de la sèrie fent un 'crossover' de dues de les entregues més populars de la sèrie: la primera, 'American horror story: Murder House', i la tercera, 'American horror story: Coven', que explotava el mite de les bruixes.

Segons ha explicat el seu creador, Ryan Murphy, la sèrie farà un salt en el temps de 18 mesos i, per tant, l’acció s’ambientarà a l’octubre del 2019. “La història comença amb la fi del món i llavors el nostre món comença”, detallava en una presentació el productor Alexis Martin sobre la nova temporada, de la qual no han volgut revelar gaires elements.

La recuperació de trames ja explotades suposa el retorn de personatges ja coneguts pel públic, molts d’ells interpretats per algunes de les actrius fetitxe del creador, com Jessica Lange, Emma Roberts i, sobretot, Sarah Paulson. Aquesta última, musa de Ryan Murphy, interpretarà tres personatges diferents: la mèdium Billie Dean Howard, el paper que ja va fer a la primera temporada; la bruixa suprema Cordelia Goode, de la tercera entrega, i un misteriós nou paper anomenat simplement Venable. A més, la guanyadora d’un Emmy per 'American crime story', una altra ficció de Murphy, també dirigirà el capítol en què reapareix Jessica Lange, que torna a interpretar Constance Langon.

Una de les grans novetats és la incorporació de Joan Collins, l’Alexis Carrington de 'Dinastía'.