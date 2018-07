Amy Adams interpreta una dona turmentada a ‘Heridas abiertas’

La HBO estrena avui Heridas abiertas, una sèrie basada en la novel·la homònima de Gillian Flynn, que serà la principal aposta de la plataforma per als mesos d’estiu. Es tracta d’un thriller psicològic de vuit capítols rodat a Los Angeles que té com a director Jean-Marc Vallée, productor executiu de l’exitosa Big little lies. La ficció debuta avui a tot el món i se n’estrenarà un capítol cada dilluns, fins a finals d’agost.

El relat gira entorn de Camille Preaker, una periodista que, després d’haver estat ingressada en un hospital psiquiàtric perquè s’autolesionava, ha de tornar a la seva ciutat natal per cobrir l’assassinat d’una preadolescent i la desaparició d’una altra. Això farà que es retrobi amb la seva mare, amb qui no manté una bona relació, i amb la seva germana, a qui ni tan sols coneix. Instal·lada en el seu antic dormitori, començarà a reviure els traumes de la seva infantesa, que es barrejaran amb la investigació dels crims.

Amy Adams, guanyadora del Globus d’Or pel seu paper a la pel·lícula La gran estafa americana (2013), interpreta el paper principal, mentre que Patricia Clarkson dona vida a la seva mare, una dona hipocondríaca amb un caràcter dominant. Sophia Lillis ( It ) encarnarà la Camille jove, que apareix en diversos flash-backs que reconstrueixen la infància complicada de la protagonista. També formen part del repartiment Chris Messina, Eliza Scanlen, Elizabeth Perkins i Matt Craven, entre d’altres.

“La Camille estava esperant que l’Amy la interpretés. I això no és una frase feta. Crec fermament que la Camille necessitava l’Amy”, ha afirmat Gillian Flynn, que va publicar Heridas abiertas, la seva primera novel·la, l’any 2006. El director de la sèrie també ha elogiat la feina de la intèrpret: “Em sento molt agraït i afortunat d’haver pogut ser testimoni de l’espectacular feina d’una actriu que s’ha atrevit a interpretar en la foscor, sense xarxa de seguretat”, ha declarat. Adams, de fet, actua sense maquillatge, i ha explicat que això l’ha ajudat a identificar-se amb el personatge, ja que la feia sentir més vulnerable.

“La Camille representa moltes dones que per sistema han reprimit el dolor que els han fet”, reflexiona la creadora de la sèrie, Marti Noxon, que també va estar darrere de ficcions com UnReal o Dietland. I afegeix: “Aquesta història parla d’una part de la vida de les dones que poques vegades s’aborda: el nostre impuls a fer-nos mal a nosaltres mateixes i a altres dones”. Un dolor que, a la sèrie, no només és psicològic, sinó que també té una presència física evident en les ferides que cobreixen el cos de la protagonista, fruit de la seva tendència a autolesionar-se. “És curiós com podem trobar bellesa en llocs on no l’esperaríem mai, i com la foscor pot resultar atractiva. Això és el que em va passar quan vaig llegir la novel·la”, reflexiona el director.