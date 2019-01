Antena 3 fa el seu ‘Fargo’ ibèric amb ‘Matadero’

Si a 'Fargo' hi ha neu i Amèrica profunda, a 'Matadero', la nova ficció d’Antena 3 per al 'prime time', hi ha camps de Castella i Lleó, porcs i pernils. A part d’aquestes diferències essencials, aquestes dues sèries parteixen d’un mateix gènere, el 'thriller' amb tocs de comèdia negra, per explicar la història d’un pobre home que, després d'aguantar molt, vol plantar cara a la vida. A la sèrie, que estrena dimecres Antena 3, aquest subjecte sense esperança ni esma és l’Alfonso (Pepe Viyuela), un veterinari que després d’anys de viure atemorit decideix enfrontar-se al seu cunyat, el Francisco (Antonio Garrido), el propietari de l’escorxador on treballa. L’empresari ja fa temps que s'aprofita de la debilitat de l’Alfonso i d’un petit secret perquè certifiqui porcs portuguesos de dubtosa qualitat que, a més, serveixen per entrar droga a Espanya.

Com passa a la sèrie nord-americana, la trama de 'Matadero' es complicarà amb personatges i situacions inesperades. El moment d’empoderament de l’Alfonso es veurà torpedinat pel mafiós del poble (Tito Valverde), uns sicaris perillosos (Ginés García Millán i Miguel de Lira) i la seva pròpia dona, la María José (Carmen Ruíz), que s’ha ficat en una estafa piramidal sense saber-ho. Camila Viyuela, filla de Pepe Viyuela tant a la vida real com a la ficció, serà la María, la guàrdia civil local, una dona metòdica i racional que vol aclarir els estranys crims que estan passant al poble. En la seva missió l’acompanyarà el Jacabo (Pep Ambròs), un agent de la policia judicial que arriba al municipi per resoldre el cas i s’acaba sentit atret per ella.

Sense por a les comparacions

'Matadero' és una producció d’Antena 3 amb Diagonal TV, una de les seves productores de confiança, que ha estat al darrere d’algunes de les seves últimes ficcions, com 'La catedral del mar' (també emesa a TV3). De fet, segons explica Jordi Frades, director de totes dues sèries, el 'thriller' va néixer quan estava preparant l’adaptació televisiva de la novel·la d’Ildefonso Falcones. “Allò havia de ser tan dramàtic i turbulent que tenia moltes ganes de fer una cosa diferent, lleugera, actual... un 'thriller' que no fos a l’americana, sinó una cosa molt nostra”, va assegurar durant la presentació de 'Matadero' a l'última edició del FesTVal.

En la presentació ja va admetre que una de les inspiracions de la sèrie era 'Fargo' i que han incorporat elements característics d’aquesta ficció, com poden ser les carreteres llargues, els paisatges deserts –canviant la neu pel sol– i un ambient àrid. L’univers del germans Coen no és l’únic homenatge identificable a la sèrie. 'Matadero' també fa l’ullet a 'Breaking bad', Pedro Almódovar, Álex de la Iglesia, Luis García Berlanga, Fernando Esteso o Julio Iglesias. En definitiva, segons Frades, la sèrie arriba “sense més pretensions que fer passar una bona estona”.

540x306 Antena 3 fa el seu ‘Fargo’ ibèric amb ‘Matadero’ Antena 3 fa el seu ‘Fargo’ ibèric amb ‘Matadero’

La sèrie, a més, és una oportunitat per a Diagonal TV per fugir dels drames d’època amb els qual se la sol associar, assegura Daniel Martín, guionista de 'Matadero'. El creador va explicar: "Quan es van plantejar el projecte teníem clar que havia de tenir el nostre gust, la nostra idiosincràsia, i havia de ser, sobretot, divertit, impactant i original. Una alenada d’aire fresc”. Martín, que ha escrit en sèries com 'Isabel', 'La República', 'La señora' o 'Amar es para siempre', ha confessat que la sèrie també és la seva oportunitat de fer una cosa diferent.

La sèrie juga les cartes de l'humor negre i el gènere del 'thriller'

Per aconseguir que l’espectador s'ho passi bé, s’ha buscat un humor que exploti l’absurditat de situacions inesperades. En aquest sentit, l’actor principal, Pepe Viyuela, assegura que, tot i que la sèrie és còmica, s’ha tractat de fugir de les cotilles del gènere aportant una capa de realisme. “Crec que és una aposta important per part de la cadena i la productora per fer una sèrie en què es combinin i es conjuguin l’humor negre amb el 'thriller' i l’acció; és una barreja explosiva”, assegura l’actor, que defineix el seu personatge com una persona pusil·lànime. Per la seva banda, el català Pep Ambròs promet “una comèdia gamberra però també un 'thriller' molt pertorbador”.

En aquesta sèrie sobre persones normals que viuen situacions excepcionals el paisatge funciona com un personatge més. Martín assegura que, igual que els Coen utilitzen Minnesota per mostrar una manera de ser, van optar per Castella i Lleó, i en concret Zamora, pel seu caràcter i ser una zona a mig camí de Portugal i Galícia.

Les sèries d’Antena 3 han protagonitzat alguns dels últims èxits de la ficció televisiva espanyola, tant de públic com de crítica. El fenomen de 'La casa de papel' va néixer a Atresmedia, tot i que va explotar a Netflix; i 'Fariña', lloada per la crítica, ha sigut un dels puntals d’Antena 3 durant el 2018 (la primera temporada ha tingut un 16,2% de quota de pantalla i va ser seguida per 2,5 milions d’espectadors a tot l’Estat). Amb 'Matadero', que té una primera temporada de 10 episodis i un final tancat, Atresmedia deixa clar que una de les seves prioritats és liderar la nova onada de ficció espanyola que s’emmiralla en l’edat d’or de les sèries nord-americanes.