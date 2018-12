Així sonen les 17 cançons que opten a representar Espanya a Eurovisió

Després de donar per acabat 'OT2018' –que es va tancar ahir amb Famous com a guanyador–, TVE ja ha posat a funcionar la maquinària eurovisiva. Des d'avui es poden votar les 17 cançons que opten a representar Espanya al festival i que estan penjades a la web de RTVE, on es pot escoltar una 'demo' d'un minut de cadascuna. Segons les instruccions de la corporació pública, els espectadors tenen fins al 2 de gener per escollir la seva cançó preferida. Les tres més votades pel públic aniran directes a la gala especial que s'emetrà al gener, mentre que RTVE i Gestmusic escolliran els set temes restants que formaran part de la llista de deu finalistes que optaran a representar Espanya a Eurovisió. En la gala especial dedicada a Eurovisió s'escollirà quin dels deu temes viatjarà fins a Tel Aviv per representar Espanya al festival, que tindrà lloc el 18 de maig. Com l'any passat, els encarregats de defensar els possibles temes per a Eurovisió són els concursants d''OT'.

Entre les 17 propostes, que RTVE ha batejat agosaradament com a 'eurotemazos', hi ha balades, 'reggaeton' i temes que fusionen estils diferents com la rumba catalana o l'ska. Abans de fer-se públiques les cançons ja estaven envoltades de polèmica perquè la cantant Zahara, membre del jurat que les va seleccionar, ha assegurat en diverses entrevistes que el nivell d'aquest any era baix i que els temes s'assemblaven massa els uns als altres.



No és l'única polèmica que ha viscut la preselecció d'aquest any. Tot i que en un principi s'havia assegurat que els 16 concursants d''OT' tindrien opcions per representar Espanya al festival, finalment tres dels participants del concurs s'han quedat sense cançó candidata. La decisió de deixar tres concursants fora de la terna per Eurovisió no va agradar als 'triunfitos', que no han tingut problemes per sortir a defensar els companys que s'han quedat sense cançons. RTVE i Gestmusic van justificar la decisió argumentant que es va fer el repartiment de temes tenint en compte els estils i qui els podia defensar millor. D'aquesta manera, mentre el català Miki té tres cançons, Dave, Alfonso i África no en tenen cap i, per tant, no poden entrar en la competició per representar Espanya a Eurovisió.