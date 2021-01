El CEO de Twitter admet que el veto a Trump suposa un "precedent perillós"

Jack Dorsey, el màxim executiu de Twitter, ha parlat públicament per primer cop sobre la decisió de suspendre de manera definitiva el compte de Donald Trump en aquesta xarxa social. En un extens fil, defensa que es va tractar de la "decisió correcta", però fa autocrítica i reconeix que pot suposar un precedent perillós. "No celebro ni m'enorgulleixo d'haver hagut de censurar el compte @realDonaldTrump a Twitter", admetia. "Sento que el veto, al final, és símptoma del nostre fracàs a l'hora de promoure una conversa sana. I ens obliga a reflexionar sobre les nostres operacions i l'entorn que hi ha al nostre voltant".

I do not celebrate or feel pride in our having to ban @realDonaldTrump from Twitter, or how we got here. After a clear warning we’d take this action, we made a decision with the best information we had based on threats to physical safety both on and off Twitter. Was this correct?