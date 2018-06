Catalunya Ràdio celebra 35 anys d'història convidant als oients a l'estudi

El 20 de juny del 1983 Catalunya Ràdio arrencava les seves emissions amb la veu de Miquel Calçada, que anunciava la posada en marxa de l'emissora pública. Catalunya Ràdio celebra avui 35 anys d'història i per commemorar-ho demà obrirà les seves portes als oients que vulguin saber com és la ràdio per dins.

Durant la jornada, els visitants descobriran les redaccions d'informatius i les de diferents programes, a més de conèixer de primera mà com funciona un estudi o el control central que coordina totes les connexions externes. Els participants en la visita també podran assistir com a públic a les emissions en directe de l'estudi 1 per viure com es fa un programa. Segons ha explicat Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio, la iniciativa és una manera d'agrair el suport dels oients amb "proximitat i transparència".

La visita també tindrà un ressò en la programació de Catalunya Ràdio. L'espai 'Popap', presentat per Mariola Dinarès, farà una edició especial en què els visitants hauran de respondre a unes preguntes sobre els seus hàbits digitals. 'L'Estat de Gràcia' també s'ha implicat en la celebració i Oye Sherman (Maria Rovira) ha fet un recorregut alternatiu per l'emissora que es pot veure a través de la web de Catalunya Ràdio.