Creix la tensió a la pista del Minerva

Al carrer plou, i a dins del pavelló s’albira una tempesta. S’acosta un partit clau de la temporada i les jugadores del Minerva escolten les indicacions de l’Anna (Iria del Río), la seva entrenadora. Però hi ha un problema: la Lorena (Mireia Oriol) té la sensació, i així ho fa saber, que l’obsessió per guanyar ha comportat que ni ella ni algunes de les seves companyes no comptin prou i gairebé no disposin de minuts sobre la pista, en benefici de les noves jugadores que s’han incorporat a l’equip aquesta temporada. És només una escena breu, i descontextualitzada, que s’està gravant al pavelló Maria Víctor de Palau-solità i Plegamans durant la visita de rodatge que TV3 i la productora de Les de l’hoquei, Brutal Media, han organitzat per presentar la segona temporada, però és força representativa de com aniran les coses en aquests nous capítols, que està previst que vegin la llum pels volts de Setmana Santa. “A la primera temporada el lema era «Juntes som imparables». Ara allò de l’esperit d’equip es perd una mica i hi haurà bastant mal rotllo”, avança Kiko Ruiz Claverol, que dirigeix la sèrie juntament amb Marta Pahissa.

Moltes d’aquestes tensions tindran el seu origen en tres nous personatges que s’uneixen a la sèrie i que “desestabilitzaran l’equip”, segons Marta Grau, la coordinadora de guió. Una de les noves incorporacions és la Janina (Laia Fontan), l’exjugadora de l’Olímpic (l’etern rival del Minerva) que la Terrats (Nora Navas) ha fitxat per reforçar l’equip, tal com ja es va avançar al final de la primera temporada. “La Janina juga molt bé a l’hoquei i està disposada a donar-ho tot, tant a la pista com a fora. Li agrada molt jugar fort”, explica Fontan, que defineix el seu personatge com una persona “molt llesta, molt matemàtica i molt complicada”, que “no posa les coses fàcils” i que, a més, “s’ho passa bé”. L’equip comptarà amb dues jugadores noves més, la Irene (Clàudia Argemí) i la Bruna (Maria Ballesta), però els seus rols seran més discrets.

L’impacte del Ricard

Un altre dels nous personatges que obriran esquerdes entre les jugadores del Minerva és el Ricard, que ha fitxat per l’equip masculí del club. Es tracta d’un jove “obsessionat per l’esport” i que “tindrà una trama romàntica”, segons avança l’actor que l’interpreta, David Solans ( Merlí ). La tercera incorporació destacada és la de David Selvas ( La Riera ), que es convertirà en el Toni, el pare de la Raquel (Júlia Gibert). “Fins ara havia sigut un pare absent -diu l’actor-. És productor musical i vivia a Madrid, però ara obre una nova via de negoci aquí i s’instal·larà al poble”. Això li permetrà intentar recuperar la relació amb la seva filla, que estava completament deteriorada. La mare de la Raquel també debutarà a la sèrie, tot i que amb menys pes que el seu marit. Li donarà vida Ivana Miño ( Catalunya Experience ).

A més, guanyaran rellevància dos personatges que en la primera etapa van tenir una presència només testimonial: la mare de la Berta (Gemma Brió) i el psicòleg de l’Anna (Arnau Casanovas), que ara s’uneix a l’equip tècnic del Minerva per ajudar l’entrenadora a gestionar les picabaralles entre les seves deixebles. En canvi, desapareix completament la Gina. En principi estava previst que el personatge tingués continuïtat, però la incertesa sobre la renovació de la sèrie va fer que l’actriu que la interpretava, Clàudia Riera, optés per abandonar el projecte i incorporar-se a Vis a vis: El oasis, que pròximament s’estrenarà a Fox.

Trames més transversals

Més enllà dels canvis en el repartiment, la principal novetat de la segona temporada (que constarà, com la primera, de 13 capítols) té a veure amb l’estructura de les trames. L’any passat la majoria dels conflictes quedaven resolts en el mateix capítol, però ara es plantegen històries més transversals, que s’estenen al llarg de diversos episodis i que “agrupen molts més personatges, tant adults com joves, i els relacionen més entre ells”, diu Grau. De fet, a la primera temporada cada episodi estava centrat en un personatge (o un grup, a la part final), una fórmula que, segons Núria Parera, coordinadora d’escaletes de la sèrie, permetia “presentar els personatges de manera més clara”. Ara això ja no cal i s’ha optat per donar “més continuïtat als conflictes”. Gràcies a aquest canvi, “la sèrie ha fet un pas endavant, atrapa més”, assegura Parera.

Segons ella, la nova temporada avançarà a partir de cinc trames principals. Una girarà al voltant de la Janina, que “posarà merder” entre les noies i s’enfrontarà especialment a la Berta (Natàlia Barrientos), la capitana de l’equip. Un segon fil narratiu derivarà de la voluntat de l’Emma (Dèlia Brufau) d’iniciar una carrera professional com a cantant de trap, al costat del Putxi (Guillermo Lasheras). El pare de la Raquel la guiarà en aquest camí, cosa que la seva filla no veurà amb bons ulls. Per la seva banda, la Lorena i el seu germà, l’Òscar (Nil Cardoner), viuran “un fet inesperat que els capgirarà la vida completament”, diu Parera. En quart lloc, la Flor (Asia Ortega) tindrà “una trama de superació personal i una de sentimental”. I, finalment, es donarà continuïtat als dos grans maldecaps de l’Anna: el judici que té pendent a Portugal i el triangle amorós amb el Germán (Marc Clotet) i la Montse (Aida Oset).

“La primera temporada era de trames més adolescents, però ara les protagonistes seran més adultes i tindran conflictes més grossos, més potents”, explica Ruiz Claverol. Segons Pahissa, la sèrie “creix” respecte a la primera temporada, en tots els sentits: “Creixen elles, com a personatges i com a actrius. També creixen els nois, que tenen més protagonisme, i creixen totes les trames: els problemes tenen més pes, els arrosseguem del principi i al final, i aprofundim més en els temes”. La tempesta s’acosta.

Les creadores de la sèrie preparen un llibre per Sant Jordi

Les quatre creadores i guionistes de Les de l’hoquei (Ona Anglada, Laura Azemar, Natàlia Boadas i Marta Vivet) estan immerses actualment en l’escriptura d’una novel·la que eixamplarà l’univers de la sèrie, ja que relatarà les vivències de les jugadores del Minerva durant l’estiu que ha transcorregut, en la ficció, entre el final de la primera temporada i l’inici de la segona. “Són tots els pensaments de les noies. Quan fas televisió no pots entrar al cap de la gent, i això ens ha donat l’oportunitat de fer-ho. Ens ha fet molta il·lusió”, explica Anglada. Segons Vivet, el llibre “permet conèixer més la personalitat de cadascuna [de les protagonistes], perquè cada capítol està focalitzat en una d’elles”.

Està previst que la novel·la arribi a les llibreries poc abans de Sant Jordi, de manera que el llançament de l’obra literària coincidirà en el temps amb l’estrena de la nova temporada de la sèrie a TV3.