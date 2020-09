Dani Rovira presentarà un espai d'humor a La 1

Després d'un temps allunyat de la televisió i del cinema a causa del càncer que ha patit i ja ha superat, Dani Rovira anuncia nou projecte. L'actor presentarà un nou espai d'humor que s'emetrà a La 1 en franja de prime time. El programa, que encara no té data d'estrena, inclourà esquetxos, entrevistes i reportatges que, segons la cadena, estaran "impregnants per la personalitat de Rovira".

Aquesta no és la primera vegada que Rovira es posa al capdavant d'un programa. A part d'haver sigut col·laborador de diversos espais, l'humorista es va estrenar com a presentador amb No le digas a mamá que trabajo en la tele, un programa de Cuatro estrenat el juliol del 2011 que només va durar cinc mesos en antena. Posteriorment, juntament amb Txabi Franquesa i David Broncano, va presentar Alguien tenia que decirlo, un espai de sobretaula de La Sexta que va ser cancel·lat dues setmanes després d'estrenar-se. En l'àmbit televisiu, va formar part del repartiment de la sèrie B&b (Telecinco).

Com a presentador, una de les seves experiències més destacades és el seu paper com a conductor de tres edicions dels premis Goya, guardons que va conduir els anys 2015, 2016 i 2017.