David Simon s'uneix a Mediapro per fer una sèrie sobre la Guerra Civil

260x366 David Simon / Xavi Torres David Simon / Xavi Torres

Després de 'The Deuce', David Simon ja està preparant un nou projecte. Es tracta de 'A Dry Run', un drama sobre la Guerra Civil espanyola per al qual s'ha unit a Mediapro, productora que ja ha treballat a sèries d'abast internacional com 'The Young Pope'. Segons el mitjà especialitzat 'Variety', la sèrie seguirà als membres del batalló Abraham Lincoln que es van unir a les Brigades Internacionals per lluitar contra el feixisme.

Per desenvolupar el guió, Simon, comptarà amb George Pelecanos i Dennis Lehane, amb els qual ja ha treballat a 'The Deuce'. La sèrie oferirà "una història tràgica i absorbent", ha assegurat Simon, que ha afegit que "la lluita espanyola contra el feixisme i el mal ús del capitalisme com a baluard del totalitarisme" representen "la narrativa política preeminent del segle XX i de l'actualitat".

La sèrie, que es rodarà en anglès, explicarà la història dels brigadistes des de la seva arribada a Espanya (l'any 1937) fins el retorn al seu país, l'any 1939. Entremig, el creador mostrarà la primera batalla en la que participen, a la vall de Jarama. Per a Simon, "quan la República va ser amenaçada, el capitalisme va escollir la tirania. Els millors homes, que no estaven d'acord amb aquesta elecció, van anar a Espanya a lluitar. Avui, aquesta elecció ens ape·la de nou".

El projecte està en una fase inicial. Segons Variety, Mediapro està mostrant la idea a diferents possibles coproductors per tirar endavant la sèrie.