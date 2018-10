Dazn, un nou gegant del ‘streaming’ que vol copar els drets esportius

365 milions de dòlars. Aquesta és la suma rècord que rebrà el boxejador mexicà Saul 'Canelo' Álvarez de la plataforma Dazn –que es pronuncia 'the zone' ('la zona' en anglès)– per retransmetre 11 dels seus combats durant els pròxims cinc anys. Coneguda popularment com 'el Netflix dels esports', el servei –que encara no opera a Espanya– va signar al maig una acord de mil milions de dòlars amb el principal promotor anglès de boxa, Eddie Hern –que gestiona la carrera, entre altres, del campió mundial dels pesos pesants, Anthony Joshua–, per emetre una sèrie de combats pel seu servei nord-americà. Aquests són només dos exemples de com Dazn fa passos per convertir-se en la referència mundial de les retransmissions esportives per 'streaming'.



D’origen britànic, Dazn formava part fins al setembre de Perform Group, una empresa de mitjans esportius que actualment presideix John Skipper, expresident de l'ESPN, el canal esportiu de pagament més important dels Estats Units. Aquesta tardor el grup va posar en marxa un procés de renovació i va passar a anomenar-se Dazn Group i a estructurar-se en dues marques: per una banda, la plataforma Dazn i, per l’altra, Perform Content, encarregada de crear continguts per a associacions esportives professionals, com la Lliga.

La boxa, porta d’entrada als EUA

Tot i que Dazn té interès per les competicions esportives en un sentit ampli, una de les seves prioritats són els esports de combat, com demostra el contracte de Canelo. John Skipper, artífex de l’acord, assegura que un boxejador com ell, que amb els seus últims tres combats va generar uns beneficis de 250 milions de dòlars, pot jugar un paper transformador per a un servei de subscripció que ha fonamentat bona part de la seva estratègia als Estats Units en els esports de combat. Fins ara, era el canal per cable HBO qui explotava els drets d’emissió de la boxa però aquest setembre va anunciar que abandonava aquest esport després d’adonar-se que havia deixat de ser un factor determinant de subscripció per als seus clients.

La irrupció de Dazn fa saltar pels aires el model d’explotació audiovisual de la boxa, ja que, fins ara, funcionava a través del sistema de 'pay per view'. Això implicava que els clients de la HBO havien de pagar entre 70 i 80 dòlars addicionals per veure un combat mentre que ara només hauran de pagar la subscripció mensual a la plataforma, que costa 9,99 dòlars.

Dazn té drets de les principals lligues europees de futbol

Més enllà de la boxa, Dazn, que es defineix com un servei de continguts esportius sota demanda i per 'streaming', presumeix d’emetre més de 8.000 esdeveniments esportius a l’any. Entre d'altres, ofereix partits de la Premier League, de la Lliga, de la Ligue 1, la Bundesliga i la Serie A italiana, a més de la NBA, la NFL, la NHL, l’ATP World Tour i la WTA. El catàleg es completa amb esports de motor, com la Fórmula 1, i rugbi, a més d’altres esports. James Rushton, conseller delegat de la plataforma, assegurava en una entrevista aquest estiu que l’estratègia futura de Dazn passa per invertir a generar continguts propis originals.

De moment, la plataforma es concentra a obrir nous mercats. L’agost del 2016 Dazn va arribar a Àustria, Alemanya, Suïssa i el Japó, i aquest estiu va començar a operar també a Itàlia. Actualment, el servei té els drets d’emissió de l’Europa League i de la Lliga de Campions a Àustria i Alemanya, tot i que en el cas d’aquesta última competició comparteix alguns dels partits amb Sky Alemanya. A Itàlia ofereix els partits de la Lliga i tres partits per setmana de la Serie A, mentre que al Japó és propietari dels drets d’emissió de tots els partits i les tres divisions de la lliga de futbol professional del país asiàtic.

El 2017 va ser l’any de l’inici de la conquesta del continent americà, que va començar amb l’aterratge al Canadà. El salt als Estats Units es va produir aquest setembre, just a temps per emetre el combat entre Anthony Joshua i Aleksandr Povetkin. Com en els inicis de Netflix, la subscripció al servei costa 9,99 dòlars després d’un primer mes gratuït. Tot i que no s'ha anunciat que arribi a Espanya, el seu model, similar al de Netflix, s’encamina a l’expansió global a través de la caça de drets esportius.