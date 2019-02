‘Día a día’, la ‘sitcom’ que combat Trump

¿Es pot lluitar contra els temps foscos de Donald Trump sense ni tan sols mencionar el monstre? La comèdia de situació Día a día, que estrena la seva tercera temporada avui a Netflix, des dels seus inicis que demostra que sí. Tot i moure’s en els paràmetres de la sitcom més clàssics i passats de moda -multicàmera, riures enllaunats i una estructura convencional-, ha sabut adaptar-se a la realitat nord-americana i al repte que suposa l’administració de Donald Trump. Els personatges de Día a día segurament no seran els preferits del president dels Estats Units: els Álvarez són una família nord-americana d’origen cubà comandada per la Penélope, una exsoldat mare de dos fills, l’Elena, defensora dels drets del col·lectiu LGTBI, i l’Álex, un preadolescent amb ínfules de latin lover. Completa el clan la Lydia, l’àvia que va emigrar de Cuba.

Si formalment Día a día sembla passada de moda és, en part, perquè es tracta d’una nova versió d’una comèdia dels anys 70 creada per Norman Lear. Quan la productora de Lear va decidir ressuscitar-la es va posar com a objectiu fer-ho amb una família llatina com a protagonista. Aquest element -que no hi era en l’original- obria la porta a tractar temes socials connectats a la realitat i donava visibilitat a una comunitat que, fins fa molt poc, era pràcticament invisible a la televisió nord-americana. La responsable de donar el gir llatí a aquesta comèdia és Gloria Calderón Kellett, la seva showrunner. Filla de pares cubans que van arribar als Estats Units als anys 60, Calderón Kellett ha explicat en diverses entrevistes que va créixer veient sèries en què l’univers llatí era inexistent i que, encara avui en dia, la representació televisiva de la comunitat llatinoamericana cau en estereotips, com el tòpic que els immigrants d’aquests països parlen ràpid i cridant. Per això, Día a día intenta mostrar un món com més realista millor sense deixar de fer mofa dels clixés que acompanyen els llatins.

Un equip amb Rita Moreno

Per construir el món de la família Álvarez, Calderón Kellet s’ha envoltat d’un repartiment gairebé 100% llatí. Rita Moreno (l’Anita de West Side story ), Justina Machado i Marcel Ruiz, que interpreten respectivament l’àvia, la mare i el fill de la família, són d’origen porto-riqueny. Per la seva banda, Isabella Gomez, que fa d’Elena, va néixer a Colòmbia. Tots els personatges s’enfronten en algun moment o altre amb la seva condició de família d’immigrants: a la primera temporada, els pares de la millor amiga de l’Elena, d’origen mexicà, són deportats, mentre que a la segona l’àvia Lydia confessa que no ha sol·licitat mai la nacionalitat nord-americana perquè no pot suportar la idea d’haver de renunciar definitivament al seu país d’origen, Cuba.

La sèrie també mostra les contraccions internes de l’Elena quan descobreix que mai s’ha sentit discriminada com a llatina simplement pel fet que tothom la identifica com a blanca o caucàsica, un fenomen que als Estats Units es coneix com a white-passing. En canvi, el seu germà és insultat i comminat a “tornar a Mèxic” pels seus companys d’escola. Amb totes aquestes situacions la sèrie tracta el racisme dels Estats Units de Trump sense referir-s’hi explícitament. “No diem mai el seu nom perquè no el volem mencionar”, confessava Machado quan es va estrenar la segona temporada de la sèrie.

La tercera entrega de Día a día, que torna a tocar el tema del racisme i l’homofòbia, inclou un capítol - The funeral - que serà una reunió de cares conegudes de l’univers llatí dels Estats Units. Gloria Estefan, que fins ara només cantava la sintonia de la sèrie, farà una aparició estel·lar com a Mirtha, la germana petita de la Lydia. També hi apareixeran dues de les actrius principals de Brooklyn nine-nine, Melissa Fumero (filla de cubans) i Stephanie Beatriz (de pare colombià i mare boliviana), que seran respectivament l’Estrellita i la Pilar, les cosines de la Penélope.

Tant Calderón Kellett com Machado, Fumero i Beatriz formen part de la nova generació de creadores i actrius llatines que reivindiquen el seu espai dins del sector audiovisual nord-americà. Totes elles van participar en la trobada Fiercely Latina, organitzada per Gina Rodriguez ( Jane the virgin ) i America Ferrera ( Ugly Betty ) per bastir ponts entre les llatines de la indústria televisiva.