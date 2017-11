El Dragui i la seva 'Història de Catalunya' acusats d'adoctrinadors a Antena 3

Un vídeo de la sèrie d'animació 'Història de Catalunya', emesa per TV3 durant la temporada 1988-1989, ha sigut objecte d'una denúncia d'adoctrinament, de la qual es va fer ressò Antena 3 aquest dimarts als seus informatius.

Segons la cadena, un grup de pares d'una escola del municipi valencià d'Alfafar han denunciat que un dels capítols de la sèrie, dedicat a la conquesta de València per part del rei Jaume I, va ser projectat a la classe de sisè de primària coincidint amb la celebració del 9 d'octubre, la Diada Nacional del País Valencià, que commemora, precisament, l'entrada de Jaume I a València.

"Aquest vídeo de dibuixos animats es va projectar a nens d'11 anys en una escola de València", diu la presentadora de l'informatiu per introduir la notícia. Segons ella, el vídeo inclou "mentides sobre la història" i constitueix, per tant, "una nova mostra d'adoctrinament, aquest cop fora de Catalunya".

La notícia -que en cap moment precisa que el capítol està extret d'una sèrie televisiva estrenada fa prop de 30 anys- es queixa que, al vídeo, "Jaume I ja no és d'Aragó, sinó només el Conqueridor", i que s'hi afirma que "s'inicia l'expansió de Catalunya, només de Catalunya". També critica que es parli de la bandera catalana quan, en realitat, les quatre barres eren "l'estendard dels reis d'Aragó". La notícia parla de "falsedats històriques" i denuncia que el vídeo es mostrés "a nens d'11 anys, incapaços de discernir".

"Està totalment manipulat, ja que no existia ni el Regne de Catalunya ni Catalunya en aquella època", diu una de les denunciants -l'única que apareix a la notícia d'Antena 3-. La cadena també recull l'opinió del secretari d'Educació del País Valencià, Miguel Soler, que veu en aquesta denúncia "una campanya en què s'està insultant el professorat sense cap motiu".

'Història de Catalunya', creada per BRB Internacional i produïda per Televisió de Catalunya i Hidroelèctrica de Catalunya, feia un resum, en 39 capítols de 15 minuts, dels fets més rellevants de la història del país des de la prehistòria fins a finals del segle XX. Es tracta d'una producció orientada al públic infantil que tenia com a narrador el Dragui, un drac que guiava els espectadors pels diferents episodis i els situava en el seu context històric.