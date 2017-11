Eduard Pujol deixa la direcció de RAC1 per incorporar-se a la llista de Junts per Catalunya

260x366 Eduard Pujol en una imatge d'arxiu Eduard Pujol en una imatge d'arxiu

El director de RAC1, Eduard Pujol, ha anunciat aquest divendres que abandona el càrrec després de cinc anys per incorporar-se, com a número 11 per Barcelona, a Junts per Catalunya, la llista que liderarà Carles Puigdemont de cara a les eleccions del 21 de desembre. De moment, l'emissora no ha anunciat qui ocuparà a partir d'ara el càrrec de director.

Pujol es va convertir en director de RAC1 l'abril del 2012, quan Eugeni Sallent va deixar el càrrec per ocupar la direcció de TV3. Anteriorment havia format part de l'equip del programa d'esports 'No ho diguis a ningú', que presentava Jordi Basté a Catalunya Ràdio -programa del qual va arribar a ser subdirector- i entre el 2006 i el 2010 va dirigir Barça TV. Va ser llavors quan va aterrar a l'emissora del Grupo Godó, on va ocupar durant dos anys el càrrec de director de continguts, abans d'accedir a la direcció.