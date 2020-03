'Élite' passa del sexe a la introspecció

Si els adolescents de Merlí es van convertir en ídols mundials després del seu salt a Netflix, els d' Élite no s'han quedat curts. La sèrie de Darío Madrona i Carlos Montero és un dels grans fenomens mundials de la plataforma, que la inclou en la llista de les seves ficcions més consumides. Les aventures a l'escola Las Encinas –una barreja d'adolescència, misteris i sexe– tornen aquest divendres a Netflix amb una tercera temporada que es presenta com un final de cicle.

"És un final de cicle segur, totes les trames que van començar a la primera temporada confluiran i es tancaran", explica a l'ARA Miguel Bernardeau, Guzmán a la sèrie, durant el seu pas per Barcelona. Un dels eixos d'aquest tancament d'etapa serà la mort del Polo (Álvaro Rico) després d'haver tornat a Las Encinas, un espòiler que la mateixa plataforma s'ha encarregat d'esbombar en el tràiler de la ficció. Així doncs, si les primeres dues temporades buscaven descobrir qui era el responsable de l'assassinat de la Marina (María Pedraza), ara el misteri és saber quin dels alumnes de Las Encinas ha mort el Polo. Els possibles enemics de l'exparella de la Carla són molts: acusat d'haver matat la Marina, torna a l'escola i només tindrà el suport de la Cayetana (Georgina Amorós).

El tancament de totes les trames coincideix amb la notícia que la quarta temporada del drama adolescent canviarà tots els seus protagonistes. Segons va explicar en exclusiva el portal Fuera de series, la sèrie té la intenció de reinventar-se i, per fer-ho, se substituiran els actuals personatges per uns de nous. Tot i que els actors actuals no ho han confirmat, sí que han explicat que el final de rodatge va ser especialment emotiu i això es veurà reflectit en els últims episodis. "Que preparin molts mocadors", recomana Amorós als seguidors.

Maduresa i soledat

651x366 El Guzmán i el Polo es retrobaran / NETFLIX El Guzmán i el Polo es retrobaran / NETFLIX

Tant per a Bernardeau com per a Amorós la nova temporada es defineix per un caràcter més madur i per la soledat que patiran la majoria de personatges. "És una temporada més madura, que té un altre ritme per tot el que els ha passat als personatges. El Guzmán ha perdut tot el seu entorn, els pilars de la seva vida han desaparegut, i en aquesta soledat s'haurà d'enfrontar als seus dimonis, aprendre a estar sol i perdonar-se a ell mateix i als altres".

Segons Georgina Amorós, després de dues temporades en què hi abundaven trames frenètiques, festes i bogeria, la nova entrega tindrà la mirada posada en el futur, ja que els personatges es començaran a plantejar què han de fer un cop acabada l'escola. La Cayetana és una de les alumnes de Las Encinas que se sentirà més sola: després d'encobrir el Polo i que se sàpiga la seva autèntica identitat, patirà el buit dels seus companys.

La nova temporada compta amb dues incorporacions: Sergio Momo, que interpreta el Yeray, un exestudiant de Las Encinas que torna a l'escola després d'un important canvi físic, i Leïti Sène, que interpreta el Malick, un personatge que establirà una estreta relació amb la Nadia ( Mina El Hammani). La participació de Sène a Élite suposa el retrobament de l'actor amb Georgina Amorós, amb qui ja va treballar a Benvinguts a la família. "El Leïti per a mi és com família literalment", explica Amorós, que assegura que el nou personatge dinamitarà moltes coses. "Tant ell com Sergio Momo van pujar a un tren que anava 300 km/h sense gairebé poder assajar", indica l'actriu, que forma part del repartiment d' Élite des de la segona temporada.

Els dos actors nous hauran de fer front al rebombori que suposa participar en una sèrie d'èxit mundial, un fet que Bernardeau, que forma part de la sèrie des de la primera temporada, ha experimentat en pròpia carn. Per l'actor, un dels elements pels quals Élite connecta amb gent de tot el món és els temes que tracta, com la soledat, la identitat sexual o les malalties. "Al cap i a la fi són adolescents creixent, explicat en un entorn molt ric que enganxa", assegura l'actor, que també ressalta l'important paper que han tingut les xarxes socials en la difusió de la sèrie. "És com una gran producció nord-americana però feta amb moltíssima menys pasta!", exclama Amorós, que reivindica el potencial de la ficció espanyola.

Un altre dels factors que han jugat a favor de la sèrie és l'aposta per la representativitat de la comunitat LGTBI. La parella formada per l'Omar (Omar Ayuso) i l'Ander (Arón Piper) s'ha convertit en una de les més estimades pels espectadors i és una de les que viurà un daltabaix més important en aquesta tercera temporada. "Tota la temporada parla una mica del futur. Els personatges porten unes motxilles carregades de coses molt fortes que els han fet madurar i prendre decisions molt ràpid", explica Piper, que assegura que la sèrie vira cap a un to més íntim en què els estudiants es plantejaran què han de fer amb la seva vida adulta.

Sobre l'impacte social que la parella ha tingut en els espectadors, Ayuso es mostra orgullós d'haver pogut ser un referent audiovisual i haver despertat coses positives en els seguidors de la ficció. "Crec que la representativitat és una necessitat que sempre ha existit i segueix existint, encara queda molt camí per recórrer".