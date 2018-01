Espartac Peran presentarà un programa sobre les sèries de TV3

260x366 Espartac Peran Espartac Peran

TV3 dedicarà un programa setmanal a parlar de les seves pròpies sèries. L'espai, que tindrà per títol 'Enganxats', s'estrenarà aquest diumenge a les 19.50 h i tindrà com a presentador Espartac Peran. El format serà similar al de la tertúlia de 'La Riera' que el mateix Peran va conduir fins l'estiu passat dins del magazín 'Divendres', i de fet entre les persones que hi col·laboraran hi haurà un altre habitual d'aquella tertúlia, David Balaguer.

'Enganxats' es dedicarà a comentar els moments més destacats de la setmana de 'Com si fos ahir', la telenovel·la de sobretaula que va substituir 'La Riera' al setembre, i també de 'Benvinguts a la família', la nova sèrie de 'prime time' de TV3, que s'estrena dilluns vinent per agafar el relleu a 'Merlí'. Actors habituals en ficcions de la televisió pública, com Boris Ruiz ('Merlí'), Anna Barrachina ('Merlí'), Sara Espígul ('El crac') i Clàudia Costas ('La Riera'), entre d'altres, participaran en aquesta tertúlia juntament amb altres "personatges coneguts".

A més, la periodista Estel Batet mostrarà cada setmana, en una espècie de 'making-of', algunes interioritats dels rodatges, i Mireia Mallol es fixarà en l'impacte de les sèries de TV3 a les xarxes socials.

'Enganxats' ocuparà la franja en què fins ara s'emetia 'Al cotxe', que a partir de la setmana vinent salta a la nit de dilluns i s'oferirà després de 'Benvinguts a la família'. El programa suposarà el retorn a la pantalla d'Espartac Peran, mig any després del final de 'Divendres'. El periodista, que serà també el director del programa, dirigirà aquest dilluns 'La nit de Merlí', el programa especial que TV3 oferirà just abans de l'emissió de l'últim capítol d'aquesta sèrie.